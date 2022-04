Sex bomb è una canzone di Tom Jones pubblicata in Italia nel gennaio 2000.

Il pezzo è nato dalla collaborazione tra il cantante e il produttore DJ Mousse T. Il brano è stato rilasciato nel 1999 in diversi paesi europei e nel gennaio dell’anno successivo, è stato pubblicato in tutto il resto d’Europa ad eccezione del Regno Unito, dove è uscita a maggio 2000. Al di fuori del Regno Unito, il brano è stato il secondo singolo dal 34esimo album di Jones, Reload, mentre era in nel Regno Unito, è servito come quarto singolo.

In Italia è arrivata al secondo posto della classifica Fimi dei singoli più venduti.

Tom Jones, Sex bomb, Significato canzone

Il brano è una dedica verso la sensualità di una donna in grado di accendergli il desiderio, una vera e proprio dichiarazione sui poteri della figura femminile, capace di risvegliargli la passione in qualsiasi momento. Solo lei ha questo potere…

Sex bomb, Ascolta la canzone

Qui potete vedere il video ufficiale del brano, a seguire potete ascoltare “Sex bomb” in streaming:

Tom Jones, Sex bomb, Testo canzone

Aw

Aw baby

Yeah, ooh, yeah

Huh, listen to this

Spy on me, baby, use satellite

Infrared to see me move through the night

Ain’t gonna fire, shoot me right

I’m gonna like the way you fight

(And I love the way you fight)

Now you found the secret code I use

To wash away my lonely blues, well

So I can’t deny or lie

‘Cause you’re the only one to make me fly

(You know what you are, you are a)

Sexbomb, sexbomb, yeah, you’re a sexbomb (uh, huh)

You can give it to me when I need to come along (give it to me)

Sexbomb, sexbomb, you’re my sexbomb

And, baby, you can turn me on

Baby you can turn me on

You know what you’re doing to me, don’t you?

I know you do

Now don’t get me wrong, ain’t gonna do you no harm (no)

This bomb’s for lovin’ and you can shoot it far

I’m your main target, come and help me ignite (ow)

Lovestruck, holding you tight (hold me tight, darlin’)

Make me explode, although you know

The route to go to sex me slow (slow, baby)

And yes, I must react to claims of those

Who say that you are not all that

(Huh, huh, huh)

Sexbomb, sexbomb, well, you’re my sexbomb

You can give it to me when I need to come along

Sexbomb, sexbomb, yeah, you’re my sexbomb, aw

And, baby, you can turn me on (turn me on, darlin’)

Sexbomb, sexbomb, aha, you’re my sexbomb (sexbomb)

You can give it to me when I need to come along

Sexbomb, sexbomb, you’re my sexbomb

And, baby, you can turn me on

You can give me more and more, counting up the score

Yeah

You can turn me upside down and inside out

You can make me feel the real deal (uh huh)

And I can give it to you any time because you’re mine

Sexbomb

Aw baby

Sexbomb, sexbomb, you’re my sexbomb

And you can give it to me when I need to be turned on

No, no

Sexbomb, sexbomb, well, you’re my sexbomb

And, baby, you can turn me on

Turn me on

And, baby, you can turn me on

Turn me on

Baby, you can turn me on

Turn me on

Ooh, baby, you can turn me on

Turn me on

Baby, you can turn me on, oh

Baby, you can turn me on, oh

Baby you can turn me on

Well, baby, you can turn me on

Tom Jones, Sex bomb, Traduzione canzone

Ah

Oh piccola

Sì, ooh, sì

Eh, ascolta questo

Spiami, piccola, usa il satellite

Infrarossi per vedermi muovermi nella notte

Non sparerò, sparami bene

Mi piacerà il modo in cui combatti

(E amo il modo in cui combatti)

Ora hai trovato il codice segreto che uso

Per lavare via il mio malumore solitario, beh

Quindi non posso negare o mentire

Perché sei l’unica a farmi volare

(Sai cosa sei, sei un)

Sexbomb, sexbomb, sì, sei una sexbomb (uh, eh)

Puoi darmela quando devo venire (darmela)

Sexbomb, sexbomb, tu sei la mia sexbomb

E, piccola, puoi accendermi

Tesoro puoi accendermi

Sai cosa mi stai facendo, vero?

So che lo fai

Ora non fraintendermi, non ti farò del male (no)

Questa bomba è per amare e puoi sparare lontano

Sono il tuo obiettivo principale, vieni e aiutami ad accendere (ow)

Stringendoti forte (stringimi forte, tesoro)

Fammi esplodere, anche se lo sai

La strada per andare a fare sess0 lentamente (lento, piccola)

E sì, devo reagire alle affermazioni di quelli

Chi dice che non sei tutto questo

(Eh, eh, eh)

Sexbomb, sexbomb, beh, tu sei la mia sexbomb

Puoi darmela quando devo venire

Sexbomb, sexbomb, sì, sei la mia sexbomb, aw

E, piccola, puoi accendermi (accendimi, tesoro)

Sexbomb, sexbomb, aha, sei la mia sexbomb (sexbomb)

Puoi darmela quando devo venire

Sexbomb, sexbomb, tu sei la mia sexbomb

E, piccola, puoi accendermi

Puoi darmi sempre di più, contando il punteggio

Sì

Puoi mettermi sottosopra e al rovescio

Puoi farmi sentire il vero affare (uh huh)

E posso dartelo in qualsiasi momento perché sei mia

Bomba sessual3

Oh piccola

Sexbomb, sexbomb, tu sei la mia sexbomb

E puoi darmela quando ho bisogno di essere acceso

No, no

Sexbomb, sexbomb, beh, tu sei la mia sexbomb

E, piccola, puoi accendermi

Mi eccita

E, piccola, puoi accendermi

Mi eccita

Tesoro, puoi accendermi

Mi eccita

Ooh, piccola, puoi accendermi

Mi eccita

Tesoro, puoi accendermi, oh

Tesoro, puoi accendermi, oh

Tesoro puoi accendermi

Bene, piccola, puoi accendermi