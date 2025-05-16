Il nuovo brano di Fabri Fibra “64 Bars”

Fabri Fibra torna nel mondo discografico dopo tre anni dal primo episodio del Red Bull 64 Bars, uscito in un periodo particolare della sua carriera. Il rapper ha ora pubblicato il suo secondo freestyle, e ha anche annunciato il nuovo album intitolato Mentre Los Angeles Brucia. Nella canzone inedita si notano alcuni casi di attualità di cui il cantante è stato recentemente protagonista. “Quando sento i testi di oggi, mi sembrano spesso troppo seri, aggressivi, violenti” – ha commentato lui – “Anche io ho fatto testi violenti, ma c’era sempre un’ironia che metteva in discussione tutto“.

Il testo di 64 Bars

Red Bull 64 Bars

Siamo tornati

Chef P, James Logan, Amadeus

Oh, bro! Qui, fatemi posto

Ti parlo in codice tipo codice rosso

Entro, è tutto apposto, tu stai composto

Ti piace il rap? Mi spiace, è amore non corrisposto

Il rap vi odia, come l’Italia a Povia

Fumo c** a Cracovia, ho questo flow in prova, funziona?

Anche fin troppo bene quindi frate, 64 barre le ho appena cominciate

Stai pensando (cosa?) lo so a che cosa stai pensando

Sto spaccando? O non sto spaccando?

Sta cominciando il caldo e c’ho il disco in uscita

Compra il biglietto che ti aspetto in prima fila

C’è Fibra sulla base prendi nota bro, specie quando opero

Mi supero, tu sei Kurt Cobain ancora in utero

Sanremo tratta i rapper come Trump Zelensky

La guerra è con le rime, la pace è dei sensi

Tutti qui a rappare per la grana, brutto figlio di p****

Sempre sopra il filo della lama, brutto figlio di p****

Per questi rapper è Avetrana, brutto figlio di p****

Dicono “Fibra ti si ama”, brutto figlio di p****

Gossip o non gossip, questo è il dilemma

Rapper fanno testi senza vergogna

Mai copiato il flow di un altro

Ok, forse l’ho fatto, sì, lo ammetto, onesto, però non questo

Il mio supporto al rapper che per far le rime in Iran quasi è morto

Da noi è tutto l’opposto, due foto con l’influencer

Poi due rime a cappella, son tutti in copertina su Novella Bella

Sto beat martella

Il sei con il quattro, senti cosa ho fatto

Le scrivo di getto, misteri d’Egitto

Alieno nella scena, serve un mercato a parte

Ho sfondato le porte, ringrazio i supporter

Non pubblico scarti, qui son tutti esperti

Ascolto E-40, sto tra i più forti

Se non ti piace questa abbassa

Non se che Ol’ Dirty Bastard

In mezzo a mille Shakespeare c’è sempre chi ci Kafka

Tutti qui a rappare per la grana, brutto figlio di p****

Sempre sopra il filo della lama, brutto figlio di p****

Per questi rapper è Avetrana, brutto figlio di p****

Dicono “Fibra ti si ama”, brutto figlio di p****

Vivere a Milano tranquillo e sereno

È più facile che piovano f** dal cielo

Non vado ai Party con Wanna Marchi

Sto tutto il tempo sui quattro quarti

In studio o in tour penso a scrivere

La rima è come la vita, imprevedibile, incredibile

Se metto il turbo mi fomento, ‘sto mondo mica balla un lento

Quindi attento

Se il tuo cuore fosse un club, parlerei con il dj

Gli direi: metti LL Cool J! Anzi no

Metti Drake! Anzi no, cambiamo tattica

Metti Conway The Machine così lo facciamo in macchina

Poi verso sera mi fermo per parlare, sì ma mica della scena

Chi se ne frega, guardo fuori è già mattina

Poi scrivo un’altra rima tra un divano Cassina e una base assassina

Non dimentico le facce, i beat, le barre

Per chi mi scambi? Cristicchi, Alzheimer

Io mai risposto a ‘ste b**** nei direct

Stesse domande, interviste, due palle

Troppo grande per dissarvi, pensa un po’ che fregatura

Potrei farmi tua madre perché la scena è matura

A quante barre siamo? Misura dopo misura

Son sempre innamorato perché il rap è un’avventura

Ultime otto, volevo solo rappare ma poi ho fatto il botto

Tu non mi dire non posso, è codice rosso, sfondo l’ingresso

Tu come sei messo? Sii te stesso

Dimmi chi sei, da dove vieni, se copi cosa vuoi fare?

Milano ok, un giro a piedi, comunque vengo dal mare

Fuggiamo via, sì però prima, gran finale

Non imitare! Non imitare! Non imitare!

Non ti limitare, questo è vitale, da evitare

Sempre attuale, adesso, ora

Bro! Riascoltatelo ancora, e ancora, e ancora

Il significato

La canzone è stata prodotta da Chef P, James Logan e Antwan “Amadeus” Thompson. Tra le righe si leggono anche citazioni che parlano di rap e a Sanremo, oltre che di guerra. “Trump ha trattato malissimo Zelensky alla Casa Bianca” – ha spiegato il rapper in un’intervista a Billboard – “tipo: ‘Guarda come sei vestito, sembri un rapper.’ E a Sanremo succede qualcosa di simile: se ti vesti in un certo modo, ti dicono ‘Ma che sei un rapper? Ma vestiti bene!‘ E poi magari ti chiedono pure cosa canti. Zero rispetto“. Nel testo si legge anche un riferimento al rapper iraniano Tomaj Salehi, condannato a morte per aver scatenato una guerra contro Dio dopo aver manifestato sui social il suo sostegno ai manifestanti anti-regime e aver scritto anche un brano che critica il governo iraniano.