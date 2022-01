senza_cri: Salto nel Vuoto è l’EP d’esordio

Dopo aver preso parte all’edizione 2021 di Sanremo Giovani, andata in onda su Rai 1 lo scorso 15 dicembre, senza_cri è pronta per pubblicare il suo EP d’esordio che si intitolerà Salto nel Vuoto che sarà disponibile sulle piattaforme digitali a partire dal prossimo 18 gennaio.

Il singolo di lancio di Salto nel Vuoto sarà Bordi, disponibile dal 14 gennaio 2022, anche in rotazione radiofonica. Nell’EP, composto da 7 tracce, sarà presente anche A Me, la canzone con la quale senza_cri si è giocata la possibilità di prendere parte alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Sanremo Giovani, infatti, quest’anno, ha messo a disposizione tre posti per la categoria Big della prossima edizione della kermesse sanremese. I 3 artisti che hanno ottenuto l’accesso a Sanremo 2022, per la cronaca, sono stati Yuman, Tananai e Matteo Romano.

Il primo progetto discografico di senza_cri, cantautrice di 21 anni proveniente da Brindisi, vincitrice di Area Sanremo, affronta temi come “la vita, il tempo, l’amore, la rabbia e la morte”. La scelta di questo titolo è nella volontà della giovane artista di lasciare agli ascoltatori del disco, “la sensazione di un salto nel vuoto, di un buco in pancia”.

Lo scorso dicembre, Soundsblog ha avuto la possibilità di incontrare senza_cri, poco prima della sua partecipazione a Sanremo Giovani. Nell’intervista, la cantante ha parlato di A Me, descrivendola come una canzone con la quale ha voluto sottolineare l’importanza di accettare i propri difetti e amarsi di più.

Tra i temi affrontati nell’EP, troviamo anche il tema della violenza di genere nella canzone Amor 25 Novembre, la paura di perdere una persona cara in Edera o della fine di un amore nella canzone che dà il titolo al progetto. In Salto nel Vuoto, è incluso anche Tu sai, il primo singolo di senza_cri, pubblicato nell’agosto dell’anno scorso.

senza_cri – Salto nel Vuoto: tracklist

1. Tu sai

2. Camaleonte

3. A me

4. Edera

5. Salto nel Vuoto

6. Bordi

7. Amor 25 Novembre