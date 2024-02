Tormentone doveva essere e tormentone lo è già. Parliamo di “Semplicemente“, il brano di Annalisa in gara al Festival di Sanremo 2024. La canzone, dopo due esibizioni sul palco del Teatro Ariston, risulta ai primi posti delle preferenze della sala stampa, televoto e giuria delle radio. Un buon esordio in attesa della finalissima di sabato 10 febbraio quando scopriremo il vincitore di questa 74esima edizione. E anche questo pezzo, come i precedenti brani, oltre ad essere una sicura hit radiofonica che sentiremo per mesi e mesi, ha già un balletto ufficiale. Forse anche più di uno.

Su TikTok sono già centinaia i video che riprendono mosse varie ed eventuali e non poteva, ovviamente, mancare la coreografia di Joey & Rina. Joey Di Stefano e Rina Di liberto sono una coppia di ballerini originari entrambi di Ramacca ( CT), coppia nella vita da 25 anni. Vivono a San Gregorio di Catania insieme ai loro bambini Ryan e Kate. Da più di vent’anni esercitano là professione di istruttori e coreografi della SOCIAL DANCE. A consacrare il successo dei due è stata la coreografia social dance sulle note di Bellissima di Annalisa, ballo diventato virale sul web emulato e ballato da tutti gli italiani dai 3 ai 100 anni con numeri da record, (160 milioni di Views ). Da allora è arrivata la fama via web che ha portato a creare coreografia anche per gli altri brani di Annalisa, a partire da Mon Amour. Poteva mancare quella di “Semplicemente”? No, ed ecco, a tempi di record, il ballo che accompagna il ritornello.

Su TikTok è apparso anche un video con ballo di gruppo proprio ad hoc per la canzone.

Numerosi i commenti sotto al video, inclusi quelli che sottolineano la velocità della realizzazioni delle coreografia e chi evidenzia come il binomio fra loro e Annalisa sia ormai evidente (“Palese che avete un contratto con Annalisa”).