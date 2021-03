Selena Gomez ha scelto il numero di aprile di Vogue per rilasciare la sua prima intervista del 2021. Un’occasione che l’ha portata anche a raccontarsi più intimamente e rivelare momenti difficili vissuti soprattutto quando era un’adolescente. Per prima cosa ha confermato di essersi allontanata volontariamente dai social. Non è più lei a gestirli in prima persona ma c’è un assistente che si occupa di aggiornare i suoi profilo, con foto e video. Selena ha deciso, tre anni fa, di staccarsi dal virtuale:

“Mi sono svegliata una mattina e ho guardato Instagram, come ogni altra persona, e ho chiuso. Ero stanca di leggere cose orribili. Ero stufa di vedere la vita di altre persone. Dopo quella decisione, c’è stata una libertà immediata. La mia vita davanti a me era la mia vita, ed ero presente, e non avrei potuto esserne più felice”

Gomez ha una persona di fiducia che pubblica foto e testi sul suo Instagram e Twitter.

“Tutti mi chiedono sempre, ‘Sei segretamente tu? Stai mentendo? ‘e io sono dico ,’ Non ho motivo di mentire'”

La Gomez ha poi sottolineato di aver lottato con le persone che non prendevano le sue canzoni sul serio come avrebbero fatto con glialtri artisti, a causa della sua immagine di celebrità e di ciò che la gente sa della sua vita per via dei tabloid.

“È difficile continuare a fare musica quando le persone non ti prendono necessariamente sul serio. Ho avuto dei momenti in cui mi sono detta, ‘Qual è il punto? Perché continuo a farlo?” “Lose You to Love Me “sentivo che era la migliore canzone che avessi mai pubblicato, e per alcune persone non era ancora abbastanza. Penso che ci siano molte persone a cui piace la mia musica, e di questo ne sono davvero grata, ma penso che la prossima volta che farò un album sarà diverso. Voglio fare un ultimo tentativo prima, magari, di ritirarmi dalla musica“

Selena ammette di sentire ancora “il peso” di essere vista e guardata come una eterna ex ragazzina Disney e di come questo, in passato, sia stato difficile da gestire, soprattutto ricordandolo oggi, da donna: