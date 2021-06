E’ uscito il nuovo singolo di Jack Savoretti, Secret life.

La canzone fa parte del suo nuovo disco, Europiana, uscito oggi, 25 giugno.

Nella canzone, si parla della difficoltà di portare avanti una vita segreta, un lato sconosciuto a molti, che diventa un fardello, un peso difficile da sostenere e da portare ancora avanti nel testo. La stanchezza di nascondersi, di celare quel lato, è ormai sempre più insistente. (“Sono così stanco di cercare di essere, Qualcuno che non sono quando so cosa voglio”).

Qui potete vedere il video ufficiale che accompagna il pezzo di Jack Savoretti mentre, a seguire, come sempre, testo e traduzione.

[Verse 1]

Down where the shadows can offer me darkness

I like to roam where the sunlight can’t find me

Somewhere I can’t be found

Faces and places I won’t see again

Nobody knows me

But everyone here is my friend

Till the night comes to an end

And I do it again

[Pre-Chorus]

Always hiding

You don’t wanna know the real me

I’m so tired of trying to be

Someone I’m not when I know what I want

[Chorus]

Secret life

I get in so much trouble when I’m not with you

Secret life

Is a lie that I live when I’m living without you

[Verse 2]

Swim to the deep end till I lose my breath

Looking around I can see that there’s no one left

Just me and my regret

I’m back here again

[Pre-Chorus]

Always lying

I don’t even know the real me

I’m so tired of trying to be

Something I’m not, I don’t know what I want

[Chorus]

Secret life

I get in so much trouble when I’m not with you

Secret life

Is a lie that I live when I’m living without you

[Bridge]

(I won’t tell if you don’t tell)

(I won’t tell if you don’t tell)

(I won’t tell if you don’t tell)

(I won’t tell if you don’t tell)

[Pre-Chorus]

Always hiding

You don’t wanna know the real me

I’m so tired of trying to be

Someone I’m not when I know what I want

[Chorus]

Secret life

I get in so much trouble when I’m not with you

Secret life

Is a lie that I live when I’m living without you

Giù dove le ombre possono offrirmi oscurità

Mi piace vagare dove la luce del sole non riesce a trovarmi

Da qualche parte non riesco a essere trovato

Volti e luoghi che non vedrò più

Nessuno mi conosce

Ma tutti qui sono miei amici

Fino alla fine della notte

E lo faccio di nuovo

sempre nascosto

Non vuoi conoscere il vero me

Sono così stanco di cercare di essere

Qualcuno che non sono quando so cosa voglio

vita segreta

Mi metto così tanto nei guai quando non sono con te

vita segreta

È una bugia che vivo quando vivo senza di te

Nuoto fino in fondo finché non perdo il respiro

Guardandomi intorno vedo che non è rimasto nessuno

Solo io e il mio rimpianto

Sono tornato di nuovo qui

Mento sempre

Non conosco nemmeno il vero me

Sono così stanco di cercare di essere

Qualcosa che non sono, non so cosa voglio

vita segreta

Mi metto così tanto nei guai quando non sono con te

vita segreta

È una bugia che vivo quando vivo senza di te

(Non lo dirò se non lo dici)

(Non lo dirò se non lo dici)

(Non lo dirò se non lo dici)

(Non lo dirò se non lo dici)

sempre nascosto

Non vuoi conoscere il vero me

Sono così stanco di cercare di essere

Qualcuno che non sono quando so cosa voglio

vita segreta

Mi metto così tanto nei guai quando non sono con te

vita segreta

È una bugia che vivo quando vivo senza di te