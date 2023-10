Seconda generazione è il nuovo brano di Baby Gang, disponibile dal 6 ottobre 2023. Qui sotto potete ascoltare la canzone, leggere testo e significato del pezzo.

Il brano inizia con una critica all’ambiente in Italia, tutti sono amici o rivali. Racconta che mentre era a Bari stava con due ergastolani e affronta coloro che vorrebbero ferirlo (“E se pensi di farmi, tira fuori le palle, Che in questa guerra con me non ti bastano le armi”). E vanta la forza della sua generazione che ha battuto quella precedenti: ricchi VS poveri, vantandosi del milione che non ha in banca ma direttamente in tasca.

Baby Gang, Seconda generazione, Testo della canzone

Yo

Okay, Baby Gang

È la strada che parla

In Italia son tutti uguali

O sono tutti amici o sono tutti rivali

O sono tutti infami o sono dei criminali

E sono più italiano degli stessi italiani

Stavo con due ergastolani, duplice omicidio giù a Bari

Minorili vanno a fuoco come i satellitari

Questa vita non è un gioco e se vuoi spararmi

Prima esci da San Andreas e poi vieni a bucarmi (Ahah)

Sono passati i mesi, sono passati gli anni

E non ho mai dimenticato la faccia di quei bastardi

E se pensi di farmi, tira fuori le palle

Che in questa guerra con me non ti bastano le armi

È inutile che parli, me la puoi solo sucare

Nuova generazione che piscia in culo ai più grandi

Nuova generazione, da poveri a milionari

Nuova generazione, ci abbiamo messo due anni

Non ho un milione in banca, ma ho un milione in tasca

Ho un caricatore pieno, entro à la Vallanzasca

Sono italiano e arabo, mafia, cous cous, pasta

Ho promesso a mamma che faccio solo i flouss e basta

Perché la piazza non ti comprerà una casa

Soldi sporchi vanno via più veloci di chi brasa

Cocaina in bottiglia, non ti basta più del naso

Non hai più una famiglia e sei nato solo per caso

E odio i tossici più di quanto gli ipocriti

Stavo sotto i portici, tu “drin-drin”, muoviti

Ho ancora i bossoli e [?] fuori dal Toqueville

Chi ha fatto con me il grosso l’ha pagata grossa, mollami

Suck my dick, bitch, fils de pute, rich

Io sono free e tu modalità RIP

Faccio (*beep-beep*) dalla police-lice

Mio fra’ dal Gambia, hashish-shish

No hashash-shash, facevo braquages

Avevo in garage i chili, i Kalash

Ora nel garage un Lambo e un S-Class

Classe A, Classe B, sto fuori classe

Sto fuori classe, non mi hanno insegnato l’arte

Volevo fare la musica, ma ero messo da parte

Per quello che la mia unica strada: stare col grande

E imparare cose grandi per poi diventare un bandi’

Bandito o banditi? Banditi dalla city o dentro tutti i miei amici

Son sempre accavallato anche se non ho nemici

Perché da un momento all’altro questi ti montan la bici, bitches

Higashi