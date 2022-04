Se piovesse il tuo nome è un brano di Elisa tratto dal suo disco Diari Aperti, pubblicato a settembre 2018.

Elisa, Se piovesse il tuo nome, Significato canzone

Se piovesse il tuo nome è una canzone scritta da Calcutta con Vanni Casagrande e Dardust. Il brano racconta una relazione che si è conclusa ma che continua a rimanere in mente nei pensieri di chi canta. E’ percettibile e questo desiderio d’amore prende forma della pioggia dalla quale nasce il desiderio di dissetarsi. Il nome piove e disseta assaporando il sapore della persona verso la quale ancora si prova un forte sentimento. Via social, Elisa dichiarò:

“Nei miei dischi non ho cantato tante canzoni non mie, solo quelle che mi sono entrate dentro. Questa canzone e il suo mistero sono una di quelle. Ti ringrazio per avermela data, l’ho custodita e ho cercato di portarla piano nel mio mondo, l’ho immersa nel suono che cercavo, e adesso è finalmente di tutti e inizia il suo viaggio”

Se piovesse il tuo nome, Ascolta la canzone e guarda il video ufficiale

Elisa, Se piovesse il tuo nome, Testo canzone

Non ci siamo mai dedicati

Dedicati le, le canzoni giuste

Forse perché di noi

Non ne parla mai nessuno

Non ci siamo mai detti le parole

Non ci siamo mai detti le parole giuste

Neanche per sbaglio

Neanche per sbaglio in silenzio

La città è piena di fontane

Ma non sparisce mai la sete

Sarà la distrazione

Sarà, sarà, sarà

Che ho sempre il Sahara in bocca

La città è piena di negozi

Ma poi chiudono sempre

E rimango solo io

A dare il resto al mondo

Se in mezzo alle strade

O nella confusione

Piovesse il tuo nome

Io una lettera per volta vorrei bere

In mezzo a mille persone

Stazione dopo stazione

E se non scendo a quella giusta è colpa tua

Non ci siamo mai visti per davvero e

Non ci siamo mai presi per davvero in giro

Neanche per sbaglio

Neanche per sbaglio in silenzio

La città incontra il tuo deserto

Che io innaffio da sempre

Sarà la mia omissione

Sarà, sarà, sarà

Che ora ho un fiore nella bocca

Se in mezzo alle strade

O nella confusione

Piovesse il tuo nome

Io una lettera per volta vorrei bere

In mezzo a mille persone

Stazione dopo stazione

E se, se non scendo a quella giusta è colpa mia

Ma senza te chi sono io

Un mucchio di spese impilate

Un libro in francese che poi non lo so

Neanche, neanche bene io

Se devi andare pago io

Scusa se penso a voce alta

Scusa se penso a voce alta

Se in mezzo alle strade

O nella confusione

Piovesse il tuo nome

Io una lettera per volta vorrei bere

In mezzo a mille persone

Stazione dopo stazione

E se, se non scendo a quella giusta è colpa