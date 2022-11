Se mi vuoi è il brano portante della colonna sonora di Diabolik- Ginko all’attacco ed è interpretato da Diodato. Da oggi, venerdì 18 novembre, è disponibile la versione digitale della soundtrack su etichetta Carosello Records, contenente “SE MI VUOI”, brano inedito di Diodato, e la colonna sonora originale del film a cura dei musicisti e compositori Pivio & Aldo De Scalzi. I musicisti e compositori tornano a collaborare con Manetti bros. firmando la colonna sonora originale del nuovo film dei due fratelli registi, in uscita nelle sale cinematografiche il prossimo 17 novembre (distribuito da 01 Distribution) con protagonisti Giacomo Gianniotti (Diabolik), Miriam Leone (Eva Kant), Valerio Mastandrea (ispettore Ginko) e Monica Bellucci (Altea).

Se mi vuoi, Ascolta la canzone e leggi il significato

Queste le parole di Diodato nel parlare della canzone:

“Scrivere questo brano per “Diabolik – Ginko all’attacco!” mi ha dato la possibilità di affondare le mani nella mutevole materia del desiderio, di provare a tracciarne i chiaroscuri, a delineare i sussulti di una fiamma che brucia”

Diodato, Se mi vuoi, Testo canzone

Qui sotto il testo di “Se mi vuoi”, il brano di Diodato della colonna sonora di Diabolik – Ginko all’attacco:

Guardami

come soltanto tu

Tu che sai brillare nel buio

continua a chiamarmi dal buio

Sarai questo bruciare per sempre

questo crimine della mia mente

Più sei vicino e più capisco

che tutto è tutto ciò che rischio

Ma se mi vuoi io stanotte vengo a prenderti

vengo a prenderti

Tutto brucia tutto passa

tutto cambia faccia

Se non sei pronto a morire

sei destinato a sparire

Se questo fuoco chiuso dentro

stende un’ombra su di te

e so già che farà male

e anche se so che farà male

Se mi vuoi

io stanotte vengo a prenderti

vengo a prenderti

Se mi vuoi

se mi vuoi

Sai già che non so rinunciare

se mi, se mi

anche se so che fari male

se mi, se mi

questa mia anima non sa

se mi, se mi

che cosa farsene della dignità

se mi vuoi

Se mi vuoi

se mi vuoi

se mi vuoi