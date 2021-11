Scusa è il titolo del nuovo singolo di Riki, disponibile dal 19 novembre 2021.

E’ stato lo stesso cantante ad annunciare il rilascio del brano con un posto via social, nel quale anticipa il piano di pubblicare un disco di inediti nei prossimi mesi.

Ho sempre scritto quando sentivo il bisogno di farlo, non per dovere ma per necessità. In un mondo ogni giorno più veloce ho preferito prendere i miei tempi e aspettare così da rendere questa canzone una fotografia sincera della mia vita e condividerla con voi.

SCUSA è il primo singolo di una nuova storia, fuori venerdì 19