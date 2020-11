Vorrei essere grande Per venirti a prendere E correre sui tetti per scoprire l’alba Sognare tutto quello che mi manca E non avere paura di te Tu che sei così grande Se ti viene da ridere

Scusa

Ma ti va di aspettare una stella che cade

Che non mi va, questa notte di andare a dormire

Andiamo fuori a giocare, porto un aquilone

Un filo, un foglio di carta e il vento per volare

Se la vita è una barca di carta

Io e te facciamo il mare

E poi parliamo e sembra tutto naturale

Sei bellissima se ridi

E non so più che cosa dire

Casomai lasciamo stare

Vorrei essere grande

Per venirti a prendere

E correre sui tetti per scoprire l’alba

Sognare tutto quello che mi manca

E non avere paura di te

Tu che sei così grande

E ti viene da ridere

La macchina nuova, l’affitto di casa

E ti viene da ridere

Uscire da solo per fare la spesa

E ti viene da ridere

La vita, il lavoro, le donne, le scuse

E ti viene da ridere

Già da domani ma solo per te

Vorrei essere grande

Per venirti prendere

E correre sui tetti per scoprire l’alba

Sognare tutto quello che ti manca

E non avere paura di te

Tu che sei così grande

Se ti viene da ridere