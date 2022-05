Scendi, Sissi: testo, video, significato dell’inedito della cantante di Amici 2022

Durante la finale di ‘Amici 21‘, in onda stasera, domenica 15 maggio 2022, è stata presentato ‘Scendi’, il nuovo inedito di Sissi, tratto dall’Ep, ‘Leggera’, in uscita il prossimo 27 maggio.

Musica Italiana Leggera, Sissi: il primo EP della finalista di Amici 2022 esce il 27 maggio

Ecco il testo del brano disponibile da mezzanotte su Spotify.

1, 2, 3

Allora dimmi perché

ti penso ancora nel traffico

se non ti avessi incontrato

forse avrei il cuore più zingaro

ma tu mi attiri come un faro nella notte

non so spiegarmi che cos’é?

cascasse il mondo altre cento volte

tanto correrò da te

sotto la pioggia

o col sole

io comunque

ti aspetto qui sotto al portone

perché ho bisogno di te

la luna è un taxi giallo

che cosa stai aspettando

scendi, scendi, scendi

scendi, scendi, scendi

ti puoi fidare

non servono molte parole

per dirti che

per te andrei in capo al mondo

solo per rincontrarti

corri ad abbracciarmi

sotto la pioggia

o col sole

io comunque

ti aspetto qui sotto al portone

perché ho bisogno di te

la luna è un taxi giallo

che cosa stai aspettando?

scendi, scendi, scendi,

scendi, scendi, scendi

sotto la pioggia o col sole.