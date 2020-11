Il mondo degli artisti si mobilita a favore dei lavoratori più fragili della musica e dello spettacolo. Senza live, con i teatri chiusi, il rischio che il sistema collassi è più che reale. Così è nato Scena Unita, un fondo di solidarietà che vuol essere d’aiuto a chi ne ha bisogno e magari è senza lavoro da mesi a causa della pandemia. Tutto è partito dall’entusiasmo di Fedez, ma vede più di 70 artisti coinvolti in prima persona. “Non è una mia iniziativa, tutti questi artisti non hanno dormito giorno e notte per fare qualcosa che fosse d’aiuto. È fondamentale raccontarla come un atto collettivo, un’opera di coesione. Se ci fossi stato solo io, non avrebbe avuto la stessa valenza”, specifica Federico Lucia. Ma Cristina Parodi, testimonial Cesvi (l’organizzazione umanitaria che gestirà il fondo) e moderatrice della conferenza, precisa: “Senza la sua energia e il suo cuore grande, questa iniziativa non sarebbe potuta nascere”.

La lista degli artisti è lunga. Un vero collettivo, un moto spontaneo. La famosa responsabilità sociale dell’artista. Tra loro spiccano Shade, Gianni Morandi, Gianna Nannini, Achille Lauro, Calcutta, Achille Lauro, Eugenio in Via di Gioia. Ci sono anche Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Fiorello, Amadeus, Sabrina Ferilli. Tutti loro hanno donato e ci hanno messo la faccia, “uscendo dalla loro torre d’avorio per rimboccarsi le maniche”. Ci sono due partner finanziatori: Amazon Prime Video, che ha donato 1 milione di euro, e Banca Intesa, che ha donato 250mila euro (e che darà vita a un evento in streaming). In due settimane sono stati raccolti più di 2 milioni di euro ma è solo l’inizio. Chiunque potrà donare attraverso la piattaforma di crowdfunding ForFunding.it.

L’obiettivo è recuperare più fondi possibili, investire questi soldi per aiutare rapidamente le famiglie dei lavoratori in difficoltà e investire a fondo perduto su progetti per far lavorare queste persone. “Non è elemosina, non è pietà, è un atto dovuto da parte degli artisti”, ha ribadito Fedez. Ma c’è anche l’obiettivo di aprire un tavolo per fare una mappatura seria di questo settore. “Questa emergenza non ha fatto altro che far emergere un problema pregresso che già esisteva”.

Gianna Nannini ha detto di Scena Unita: “Voglio essere garante di questo progetto, questa iniziativa è supportata dai professionisti dello spettacolo. Noi ci mettiamo la nostra faccia grazie a Fedez. Questo serve a non perderci. La musica deve cambiare, la prima cosa è non perdere i professionisti dello spettacolo”. Gianni Morandi ha detto: “Sono contento che si passi a fare delle cose. Le parole non bastano, ci voleva un’iniziativa di questo tipo. Era ora che tutta la nostra partecipazione fosse pratica. Conosciamo le difficoltà delle famiglie di questi professionisti, si parla di centinaia di migliaia di persone”.

Scena Unita, la lista degli artisti coinvolti

Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Amadeus, Annalisa, Arisa, Baby K, Beba, Bianca Atzei, Boro Boro, Brunori Sas, Calcutta, Caparezza, Cara, Carl Brave, Carlo Verdone, Chiara Galiazzo, Claudio Baglioni, Coez, Colapesce, Cosmo, Dardust, Dargen D’amico, DJ Slait, Elio e le storie Tese, Elisa, Emma Marrone. Ermal Meta, Ernia, Eugenio in via di Gioia, Fabrizio Moro, Federica Abbate, Federica Carta, Fedez, Fiorello, Fred de Palma, Gaia Gozzi, Gemitaiz, Ghali, Gianna Nannini. Gianni Morandi, Gigi D’Alessio, Gio Evan, Giorgio Poi, Giovanni Caccamo, Guglielmo Scilla. Hell Raton, Il Volo, J-ax, Jack The Smoker, Lazza, Leon Faun, Levante. Lo stato sociale, Lorella Boccia, Low Kidd, Madame, Madman, Mahmood. Manuel Agnelli, Mara Sattei, Maria De Filippi, MezzoSangue, Michele Bravi, Michelle Hunziker. Motta, Myss Keta, Nayt, Niccolò Fabi, Nitro, Paolo Bonolis, Pinguini Tattici Nucleari, Priestess, Rose Villain, Rovere, Sabrina Ferilli, Senhit, Seryo,Shade. Simona Molinari, Tha Supreme, Tommaso Paradiso, Vasco Brondi,Vegas Jones, Young Miles.