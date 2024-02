Laura Pausini ha annunciato il suo World Tour Winter 2024, con nuove date in calendario a novembre e dicembre 2024. Dopo una leg italiana da 170.000 spettatori e un’infilata di sold out in tutta Europa, già lo scorso 14 febbraio era arrivato a sorpresa l’annuncio di nuove date previste il prossimo inverno.

“Il mio regalo di San Valentino per voi è che il tour continua questo inverno 2024. Tornerò in Europa per stare ancora con voi” . Queste le parole pronunciate dalla cantante il 14 febbraio scorso. Ed ecco la conferma di quell’anticipazioni che aveva entusiasmato i fan con un Winter tour 2024 in partenza all’O2 Shepherd’s Bush di Londra.

A seguire queste le città che ospiteranno l’artista italiana più premiata al mondo nei mesi di novembre e dicembre: Eboli, Bari, Roma, Livorno, Pesaro, Milano, Torino, Marsiglia, Malaga, Pamplona, Ginevra, Basilea, Monaco, Sofia, Belgrado, Lubiana e Messina:

“Non mi fermo perché salire sul palco e dare tutta me stessa al pubblico è ciò che sono da più di 30 anni. L’abbraccio che sto ricevendo in ogni città che mi ha regalato affetto è quello che mi porto dietro tappa dopo tappa, e non so spiegare quanto mi faccia sentire amata. Ho promesso di continuare a cantare per restituire tutto ciò che il pubblico mi regala, e perché in nessun posto al mondo si scatena ciò che accade sul palcoscenico da quando parte il countdown dell’inizio a quando scendo l’ultimo gradino dopo il finale. Non smetto di emozionarmi perché gli anni passano, ma l’amore no. Ecco perché ho scelto San Valentino per regalare a me stessa e ai miei fan un altro capitolo di questo tour incredibile che ricorderò per sempre”.

Laura Pausini in concerto, Winter Tour 2024

4 Novembre 2024 – Londra @ O2 Shepherd’S Bush Empire

13 Novembre 2024 – Eboli @ Palasele

15 Novembre 2024 – Bari @ Palaflorio

18 Novembre 2024 – Roma @ Palazzo Dello Sport

21 Novembre 2024 – Livorno @ Modigliani Forum

23 Novembre 2024 – Pesaro @ Vitrifrigo Arena

27 Novembre 2024 – Milano @ Forum

30 Novembre 2024 – Torino @ Inalpi Arena

3 Dicembre 2024 – Marsiglia (Francia) @ Le Dome

5 Dicembre 2024 – Malaga (Spagna) @ Palacio Deportes Martin Carpena

7 Dicembre 2024 – Pamplona (Spagna) @ Navarra Arena

9 Dicembre 2024 – Ginevra (Svizzera) @ Arena Genf

11 Dicembre 2024 – Basilea (Svizzera) @ St Jakobs Halle

12 Dicembre 2024 – Monaco (Germania) @ Olympiahalle

16 Dicembre 2024 – Sofia (Bulgaria) @ Arena Armeec

18 Dicembre 2024 – Belgrado (Serbia) @ Stark Arena

20 Dicembre 2024 – Lubiana (Slovenia) @ Arena Stozice

28 Dicembre 2024 – Messina @ Palarescifina

Prevendita biglietti del Winter Tour 2024 di Laura Pausini

I biglietti del LAURA PAUSINI WORLD TOUR WINTER 2024 saranno disponibili:

Fanclub Presale dalle 11:00 di domani, mercoledì 28 febbraio 2024

General Sale dalle 11:00 di venerdì 1 marzo 2024

Per la data di Londra (lunedì 4 novembre):

Fanclub Presale dalle 11:00 (10:00 Local Time) di mercoledì 6 marzo 2024

General Sale dalle 11:00 (10:00 Local Time) di venerdì 8 marzo 2024

Info biglietti: www.friendsandpartners.it

Info presale fanclub: www.laura4u.com