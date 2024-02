Il Festival di Sanremo 2024 inizia stasera, 6 febbraio, a partire dalle 20.30 circa con il PrimaFestival e, subito dopo, in diretta dal Teatro Ariston con la 74esima edizione e la quinta condotta da Amadeus, nella doppia veste di presentatore e direttore artistico. Tutto è pronto per questo attesissimo esordio con diverse novità nella struttura nel programma. A seguire tutte le informazioni e la diretta – minuto per minuto – con la prima serata su Soundsblog.it.

Sanremo 2024, prima serata, cantanti

Nella prima serata del Festival di Sanremo 2024 si esibiranno tutti e 30 i cantanti in gara. Vi ricordiamo che 3 di loro arrivano da Sanremo Giovani: Clara. Bnkr44 e Santi Francesi. Per la prima volta non saranno distribuiti tra la prima e la seconda puntata ma tutti quanti saranno pronti ad esibirsi sul palco del Teatro Ariston.

Ecco i 30 cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024:

Alfa – Vai

Angelina Mango – La noia

Annalisa – Sinceramente

Big Mama – La rabbia non ti basta

bnkr44 – Governo punk

Clara – Diamanti grezzi

Dargen D’Amico – Onda alta

Diodato – Ti muovi

Emma – Apnea

Fiorella Mannoia – Mariposa

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

Gazzelle – Tutto qui

Geolier – Io p’ me, tu p’ te

Ghali – Casa mia

Il Tre – Fragili

Il Volo – Capolavoro

Irama – Tu no

La Sad – Autodistruttivo

Loredana Bertè – Pazza

Mahmood – Tuta gold

Maninni – Spettacolare

Mr. Rain – Due altalene

Negramaro – Ricominciamo tutto

Renga e Nek – Pazzo di te

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

Rose Villain – Click boom!

Sangiovanni – Finiscimi

Santi Francesi – L’amore in bocca

The Kolors – Un ragazzo una ragazza

La scaletta della prima serata di Sanremo 2024

Ecco la scaletta della prima serata di Sanremo 2024, con l’ordine di uscita dei 30 cantanti in gara. Vedremo le performance di tutti i Big in gara con una classifica che non vedrà più un elenco completo ma solo il vertice, con i primi 5 posti in classifica. Mistero sulle posizioni successivi, dalla 6 alla 30.

Solo nella puntata della finalissima di sabato 10 febbraio 2024 verrà svelata la classifica completa dal 30esimo al primo posto. E lì scopriremo il nome del vincitore di questa 74esima edizione di Sanremo… si ama.

Clara Sangiovanni Fiorella Mannoia La Sad Irama Ghali Negramaro Annalisa Mahmood Diodato Loredana Bertè Geolier Alessandra Amoroso The Kolors Angelina Mango Il Volo Big Mama Ricchi e Poveri Emma Renga e Nek Mr. Rain Bnrk44 Gazzelle Dargen D’Amico Rose Villain Santi Francesi Fred De Palma Maninni Alfa Il Tre

Gli ospiti della prima serata di Sanremo 2024

Nella prima puntata saranno ospiti Marco Mengoni, vincitore della scorda edizione con “Due vite”, Il suo ruolo sarà quello di co-conduttore.

Sul palco, spazio anche a Daniela Di Maggio, la mamma di Giovanbattista ‘Giogiò’ Cutolo, il 24enne napoletano, prossimo al diploma al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli e già all’Ariston qualche anno fa con l’orchestra Scarlatti, ucciso nell’agosto 2023 in piazza Municipio, a Napoli, con tre colpi di pistola dopo una discussione con un coetaneo.

All’esterno, sul Palco Suzuki in piazza Colombo: Lazza.

Tedua sarà ospiti di Costa Crociere.

Sanremo 2024, gli orari della prima serata

Il Festival di Sanremo 2024 inizierà alle 20.30, dopo il Tg1, con il PrimaFestival, seguito poi, a partire dalle 21, con la diretta della prima serata. Come anticipato da Amadeus, il Festival non finirà presto e questa prima serata, con l’esibizione di tutti e 30 e i concorrenti, potrebbe finire intorno alle 2 di notte. Seguirà poi lo show di Fiorello (in replica alla mattina).

Dove vedere il festival in tv e streaming

La prima serata del Festival di Sanremo 2024 è in chiaro su Rai 1 e in streaming su Raiplay.it. Sarà possibile seguire lo show con la diretta liveblogging su Soundsblog a partire dalle 20.30 circa. Vi aspettiamo per scoprire cosa accade, minuto per minuto.