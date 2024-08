La scaletta e l’ordine delle canzoni di Mahmood in concerto ai Mercati Generali a Cirò Marina: orario, biglietti e come arrivare

Nuovo data del tour estivo 2024 di Mahmood stasera, 24 agosto, ai Mercati Saraceni a Cirò Marina (Crotone). Il cantante proporrà sul palco le sue hit più famose e anche, ovviamente, i due recenti successi della sua carriera, “Tuta Gold”, direttamente dal Festival di Sanremo 2024, e “Ra Ta Ta”, pubblicato in vista dell’estate. Entrambi sono stati un successo sia in classifica che in rotazione radio, conquistando il primo posto della chart Earone. A seguire potete leggere la scaletta delle canzoni, orario, informazioni sui biglietti e come arrivare.

La scaletta di Mahmood a Cirò Marina, concerto 24 agosto 2024

Intro

Bakugo

Paradiso

Tutti Contro Tutti

Nei Letti Degli Altri

Inuyasha

Brividi

Sabri Alee (Sherine Cover)

Ghettolimpo

Medley 1

Personale

Overdose

Neve Sulle Jordan

Stella Cadente

Cocktail D’Amore

Gioventù Bruciata

Sempre/Jamais

Nel Tuo Mare

Rapide

Medley 1

Ra TA Ta

Soldi

Tuta Gold

Il concerto inizierà alle 21.30. Sono ancora disponibili biglietti al prezzo di 46 euro per Parterre in Piedi non numerato e di 59 euro per la Tribuna Non Numerata. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare ai Mercati Generali a Cirò Marina

Da Crotone:

Auto: Prendi la Strada Statale 106 (SS106) in direzione sud verso Cirò Marina. Circa 30 minuti di viaggio.

Autobus: Puoi prendere un autobus da Crotone in direzione Cirò Marina. Gli autobus di linea dovrebbero fermarsi vicino ai mercati generali.

Da Catanzaro:

Auto: Prendi la SS106 in direzione sud e segui le indicazioni per Cirò Marina. Circa 1 ora e 30 minuti di viaggio.

Treno: Puoi prendere un treno per Cirò Marina e poi proseguire in taxi o autobus fino ai mercati.

Da Reggio Calabria:

Auto: Prendi l’autostrada A2/E45 verso nord, poi esci verso la SS106 in direzione Cirò Marina. Ci vorranno circa 3 ore di viaggio.

Autobus/Treno: Puoi prendere un autobus o un treno diretto a Cirò Marina e poi utilizzare un mezzo locale per raggiungere i mercati.

Da Lamezia Terme:

Auto: Prendi la E848 e poi la SS106 verso Cirò Marina. Il viaggio dura circa 2 ore.

Treno: Prendi un treno da Lamezia Terme a Cirò Marina e poi prosegui in taxi o autobus.

Una volta arrivato a Cirò Marina, segui le indicazioni locali o usa una mappa per trovare esattamente i Mercati Generali.