La scaletta e l’ordine delle canzoni di Mahmood in concerto a Roccella Jonica, venerdì 23 agosto 2024: orario, biglietti, come arrivare

Stasera 23 agosto 2024, Mahmood si esibirà in concerto al Teatro al Castello a Roccella Jonica (Reggio Calabria) con una nuova data del suo tour estivo. In scaletta le canzoni più note della sua carriera insieme ai brani più recenti tratti dal suo ultimo album di inediti, “Nei letti degli altri”. Presenti, ovviamente, i due singoli più recenti, l’hit sanremese “Tuta gold” e il pezzo dell’estate 2024 “Ra Ta Ta”.

A seguire potete leggere la scaletta e l’ordine delle canzoni, informazioni su orario e biglietti, come arrivare al Teatro al Castello a Roccella Jonica.

La scaletta di Mahmood a Roccella Jonica, concerto 23 agosto 2024

Intro

Bakugo

Paradiso

Tutti Contro Tutti

Nei Letti Degli Altri

Inuyasha

Brividi

Sabri Alee (Sherine Cover)

Ghettolimpo

Medley 1

Personale

Overdose

Neve Sulle Jordan

Stella Cadente

Cocktail D’Amore

Gioventù Bruciata

Sempre/Jamais

Nel Tuo Mare

Rapide

Medley 1

Ra TA Ta

Soldi

Tuta Gold

Il concerto inizierà alle 21.30. Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per il concerto di Mahmood. Si parte da 39 euro per la Cavea Laterale Non Numerata ai 59 euro della Tribuna Gold Numerata. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare al Teatro al Castello a Roccella Jonica

In Auto:

Da Nord (ad esempio da Reggio Calabria):

Prendi l’autostrada A2 in direzione Sud (verso Villa San Giovanni/Reggio Calabria).

Esci a Rosarno e segui le indicazioni per la SS682 Jonio-Tirreno, in direzione Marina di Gioiosa Jonica.

Una volta arrivato a Marina di Gioiosa Jonica, continua sulla SS106 verso sud-est in direzione Roccella Jonica.

Arrivato a Roccella Jonica, segui le indicazioni per il Castello Medievale. Il teatro si trova all’interno del castello.

Da Sud (ad esempio da Catanzaro):

Prendi la SS106 Jonica in direzione Sud verso Roccella Jonica.

Segui le indicazioni per Roccella Jonica.

Una volta arrivato a Roccella Jonica, segui le indicazioni per il Castello Medievale.

Parcheggio: Potresti trovare parcheggio nei pressi del Castello o lungo le vie adiacenti. Preparati a camminare un po’, poiché il castello si trova in una zona elevata.

Con i Mezzi Pubblici:

Treno:

Prendi un treno per la stazione di Roccella Jonica (esistono treni diretti da Reggio Calabria, Catanzaro, e altre località della Calabria).

Dalla stazione, il Teatro al Castello dista circa 1,5 km. Puoi scegliere di fare una passeggiata di circa 20 minuti o prendere un taxi per raggiungere il teatro.

Autobus:

Esistono collegamenti autobus con Roccella Jonica da altre città della Calabria, come Reggio Calabria, Catanzaro, e Crotone.

Gli autobus fermano in punti centrali del paese, da cui puoi raggiungere il Teatro al Castello a piedi o in taxi.