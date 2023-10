Ligabue si esibirà stasera, 15 ottobre 2023, al Pala Alpitour a Torino, con la seconda data nel capoluogo piemontese. Il cantautore si esibirà con i suoi grandi successi e alcuni dei pezzi presenti nel suo ultimo disco, “Dedicato a noi”. Una scaletta diversa per ogni concerto, in cui oltre ad alcuni brani contenuti nel nuovo disco, non mancheranno le hit più amate dal pubblico e tante sorprese che renderanno ogni concerto unico.

Sul palco Luciano Ligabue sarà accompagnato da “Il gruppo”: Fede Poggipollini (chitarra), Niccolò Bossini (chitarra), Max Cottafavi (chitarra), Luciano Luisi (tastiere), Ivano Zanotti (batteria) e Davide Pezzin (basso).

A seguire tutte le informazioni sul concerto a Torino in programma domenica 15 ottobre 2023 e le anticipazioni sulla scaletta del live.

Ligabue a Torino, la scaletta del concerto, 15 ottobre 2023

Ligabue si esibirà in concerto al Pala Alpitour a Torino, domenica 15 ottobre 2023. Seconda data dopo il live di sabato 14 ottobre. La scaletta cambierà in ogni appuntamento, quindi a seguire troverete i pezzi che non mancheranno, dal vivo. Ad aprire il concerto sarà un brano inedito dell’ultimo disco, Dedicato a noi.

Stanotte più che mai

Si viene e si va

I “ragazzi” sono in giro

Chissà se Dio si sente solo

Lambrusco & pop corn

Balliamo sul mondo

La metà della mela

Quella che non sei

Così come sei

Riderai

Piccola stella senza cielo

Happy hour

Sarà un bel souvenir

Una canzone senza tempo

Questa è la mia vita

Marlon Brando è sempre lui

Lettera a G.

Viva!

A che ora è la fine del mondo?

Tra palco e realtà

Dedicato a noi

Certe notti

Urlando contro il cielo

Ligabue a Torino, biglietti del concerto, 15 ottobre 2023

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Ligabue al Pala Alpitour, in programma domenica 15 ottobre 2023. Si parte dai 49 euro del II Anello Numerato fino agli 85 euro del I Anello Numerato. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.