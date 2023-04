Riderai è il nuovo singolo di Ligabue, disponibile dal 28 aprile 2023. Il brano anticipa l’uscita del prossimo disco di inediti del cantautore, in uscita il prossimo autunno. Il pezzo è stato scritto da Ligabue e prodotto dallo stesso Luciano insieme a Fabrizio Barbacci. Inoltre, in queste ore, in occasione dell’uscita della canzone, Ligabue ha annunciato due concerti a sorpresa nei club di Roma e Milano per presentare il brano live in anteprima: giovedì 27 aprile al Largo Venue di ROMA e venerdì 28 aprile ai Magazzini Generali di MILANO. I biglietti per questi due appuntamenti saranno disponibili in prevendita dalle ore 18.00 di domani, martedì 25 aprile, su Ticketone.

Si tratta di due appuntamenti speciali, imperdibili per i fan in vista dei due eventi negli stadi che vedranno Luciano Ligabue protagonista nel mese di luglio: il 5 luglio allo Stadio G. Meazza di Milano e il 14 luglio allo Stadio Olimpico di Roma.

L’ultimo disco di Ligabue è 7, il suo tredicesimo disco in studio rilasciato a dicembre 2020 dalla Warner Music Italy. In occasione dell’uscita del progetto, è stato poi pubblicato il cofanetto 77+7 che comprende, oltre all’album 7, la versione rimasterizzata dei 77 singoli di successo del cantautore emiliano. Entrambi gli album sono stati pubblicati per celebrare i primi trent’anni di carriera di Ligabue. In Italia ha raggiunto la prima posizione della classifica Fimi dei dischi più venduti. C’è molta curiosità e attesa, ovviamente, da parte dei fan, di poter ascoltare quello che sarà ufficialmente il primo tassello del suo nuovo capitolo discografico. Riderai, in uscita il 28 aprile 2023, sarà solo il primo assaggio di quello che il pubblico potrà ascoltare e sarà tra i brani presenti in scaletta nelle due date evento allo Stadio Olimpico a Roma e a San Siro a Milano.

Vi terremo aggiornati con audio, testo e video della canzone di Ligabue non appena disponibili, da mezzanotte del 28 aprile.