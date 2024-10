Ligabue è in concerto stasera, 5 ottobre 2024, al Teatro Petruzzelli a Bari. In attesa de La Notte di Certe Notti – il 21 giugno 2025 a Campovolo – a ottobre e novembre Luciano Ligabue sarà in tour nei teatri più belli d’Italia con “Ligabue in Teatro – Dedicato a noi”, 31 concerti esclusivi con un’unica tappa per ogni città coinvolta, senza repliche (fatta eccezione per Correggio dove si terrà una doppia data zero).

Sul palco insieme a Luciano Ligabue sono presenti Federico Poggipollini, che da 30 anni lo accompagna alla chitarra, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Lenny Ligabue, il primogenito di Luciano, che per la prima volta sarà in tour con il Liga dopo aver suonato per la prima volta la batteria in tutti i brani dell’album “DEDICATO A NOI”.

“LIGABUE IN TEATRO – DEDICATO A NOI” chiuderà ufficialmente il capitolo live di “Dedicato a noi” che ha visto Liga protagonista di oltre 30 concerti tra i club, gli stadi, l’Arena di Verona e i principali palasport italiani.

Concerto Ligabue a Bari, la scaletta delle canzoni, 5 ottobre 2024

Leggero

Ti sento

Questa è la mia vita

Riderai

Una vita da mediano

Vivo morto o x

Freddo cane in questa palude / Angelo della nebbia

Quella che non sei

Ho messo via

Happy hour

Il peso della valigia

Piccola stella senza cielo

Atto di fede

Il giorno di dolore che uno ha

Non è tempo per noi

Le donne lo sanno

La metà della mela

Balliamo sul mondo

Tra palco e realtà

Certe notti

Urlando contro il cielo

Taca banda

Il concerto di Ligabue al Teatro Petruzzelli di Bari è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 5 ottobre 2024.

Come arrivare al Teatro Petruzzelli a Bari

In Auto:

Da Nord (A14 Bologna-Taranto):

Prendi l’uscita Bari Nord.

Segui le indicazioni per il centro città (Centro).

Prosegui su Viale Europa, poi Via Napoli fino a entrare nel centro di Bari.

Una volta vicino al centro, segui le indicazioni per il Teatro Petruzzelli o Piazza della Libertà.

Il teatro si trova in Corso Cavour.

Da Sud (A14 Taranto-Bari):

Prendi l’uscita Bari Sud.

Segui le indicazioni per il centro città lungo la SS16.

Uscita verso Bari Centro, poi segui per Teatro Petruzzelli o Piazza della Libertà.

Nelle vicinanze ci sono vari parcheggi a pagamento, come quello in Piazza Cesare Battisti o il Park&Ride di Largo 2 Giugno.

Con i Mezzi Pubblici:

Dalla Stazione Centrale di Bari:

A piedi: Il teatro dista circa 10 minuti dalla stazione. Cammina lungo Piazza Aldo Moro, prosegui su Via Sparano, e poi svolta a destra su Corso Cavour. Il teatro sarà sulla tua sinistra.

In autobus: Dalla stazione puoi prendere gli autobus delle linee 2, 4, 10, 12 e scendere a Corso Cavour. Verifica gli orari delle corse in base al giorno.

Dall’Aeroporto di Bari (Karol Wojtyla):

Puoi prendere il treno regionale diretto verso la Stazione Centrale di Bari e poi seguire le indicazioni sopra riportate.

In alternativa, l’autobus Tempesta Shuttle o la linea 16 ti portano in città, vicino al centro.