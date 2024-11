Appuntamento con Laura Pausini al Forum di Assago a Milano giovedì 28 novembre 2024 per la seconda tappa milanese del suo tour.

La cantante, durante la prima delle ultime due date sold out all’Unipol Forum di Milano (per un totale di sei sold out solo nel 2024), ha presentato a sorpresa Levante, che l’ha affiancata sul palco del suo World Tour Winter 2024, per regalare al pubblico un duetto inedito. Insieme hanno eseguito “Ti porterai lontano”, inedito presentato per la prima volta dal vivo in duetto tra gli applausi dei fans. Il brano, scritto per Laura dalla stessa Levante, è contenuto nella tracklist digitale dell’album Anime Parallele, che nella sua versione spagnola ha ricevuto una nomination ai Latin Grammy 2024 come Mejor Album Vocal Pop Tradicional.

L’ultima leg invernale che chiude questo progetto live conferma il sodalizio tra eccellenze: la direzione artistica del World Tour Winter 2024 è firmata dalla stessa Laura con Luca Tommassini, la direzione musicale è di Paolo Carta, le luci di Francesco De Cave e lo styling di Susanna Ausoni, che per la due date londinesi rinnova completamente l’immagine dell’artista, e promette di stupire anche nelle prossime tappe. Al fianco di Laura sul palco una band di 7 musicisti e 4 coristi, e un corpo di ballo di 4 ballerini, la cui immagine è curata per tutti da Amina Lombroni, mentre i contributi video degli schermi sono realizzati da Eddy Angelelli e il suo team.

Lo show, suddiviso in tre blocchi che ripercorrono presente, futuro e passato del suo repertorio, si arricchisce di altri due inediti che si alterneranno a sorpresa nelle varie città: Ti porterai lontano, brano scritto da Levante e All’amore nostro, firmato da Aiello. Chissà che stasera possa esserci Aiello in questa seconda data, dopo la sorpresa di Levante il 27 novembre scorso.

Scaletta delle canzoni di Laura Pausini a Milano, Assago, 28 novembre 2024

Ecco la scaletta e l’ordine delle canzoni di Laura Pausini al Forum di Assago a Milano.

Il primo passo sulla luna

Durare

Un buon inizio

Ciao

Tutte le volte / Frasi a metà / Io canto / Un’emergenza d’amore (Medley Rock)

Celeste / Il nostro amore quotidiano / Davanti a noi (Medley Personale)

Resta in ascolto

E ritorno da te

Come se non fosse stato mai amore

Primavera in anticipo (It Is My Song)

Scatola

Ti porterai lontano / Non è detto / Lato destro del cuore / Non ho mai smesso / In assenza di te / It’s Not Goodbye (Medley Romantico)

Tra te e il mare

Limpido / Surrender / Con la musica alla radio (Medley 2000)

Benvenuto

Simili

Le cose che vivi

Io sì (Seen)

Vivimi

Sorella Terra

Zero

Invece no

Incancellabile

Strani amori

La solitudine

Non c’è

Il concerto inizierà alle 21 ed è sold out. Non sono più disponibili date per il 28 novembre 2024.

Come arrivare al Forum di Assago a Milano

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto

Il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.