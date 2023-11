Emma è in concerto stasera, 22 novembre 2023, presso lo spazio concerti Hall a Padova. La cantante eseguirà i brani presente nel suo ultimo disco “Souvenir”, che ha debuttato al primo posto della classifica Fimi, insieme ad alcuni medley con i suoi successi più noti.

La realtà e le cose concrete sono, infatti, il centro di tutto il nuovo progetto di Emma. E non si ritrovano solo nelle canzoni ma anche in tutto il mondo estetico del disco, in quei paesaggi autentici in cui si respira verità e si alimenta il rapporto con la terra.

È proprio per questa voglia di riportare al centro l’autenticità delle emozioni e dei legami che Emma ha deciso di presentare al suo pubblico il nuovo disco con alcuni speciali appuntamenti nei club d’Italia: un incontro a tu per tu, in un luogo intimo e rock and roll, un ritorno alle origini in cui poter vivere e condividere in modo intenso tutti i colori e le emozioni di “SOUVENIR”.

Ed ecco l’idea di “SOUVENIR IN DA CLUB”, un’esperienza per ascoltare dal vivo il nuovo album e ritornare a casa con un ricordo unico. 18 appuntamenti in 8 città d’Italia, iniziato lo scorso 10 novembre.

A seguire potete scoprire la scaletta con l’ordine di esecuzione delle canzoni e le informazioni sui biglietti disponibili.

Emma, la scaletta del concerto a Padova

Ecco la scaletta del concerto di Emma in calendario stasera, 22 novembre 2023, a Padova. Si parte da “Iniziamo dalla fine” e si conclude con” Sentimentale”. Il live inizierà alle 21.

Iniziamo dalla fine

Sbagliata ascendente leone

Capelli corti

Carne viva

Latina

Indaco

Mezzo mondo

Medley (Io sono bella, Dimentico Tutto, Amami)

Medley (Ogni volta è così, In ogni angolo di me, Non è l’inferno)

Intervallo

Amore cane

Medley (Alibi, L’amore non mi basta, Occhi profondi)

Medley (Fortuna, La mia città, Cercavo amore)

Taxi sulla luna

Sentimentale

Emma, biglietti concerto a Padova

Sono ancora disponibili biglietti -posto unico- al prezzo di 49 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.