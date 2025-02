La scaletta e l’ordine delle canzoni del concerto di Claudio Baglioni in programma al Teatro delle Muse ad Ancona: orario, biglietti e come arrivare

Claudio Baglioni è in concerto stasera, 3 febbraio 2025, al Teatro delle Muse ad Ancona.

“PIANO DI VOLO SOLOtris” è l’ultimo tour nei grandi teatri lirici italiani del cantautore che, dopo il successo dei tour “SOLO” e “SOLObis”, riprende e termina il suo percorso concertistico assolo con il terzo, nuovo e perfezionato capitolo dell’esperienza musicale dal vivo nei teatri classici.

“SOLOtris”, con 110 concerti che attraverseranno dal nord al sud il Belpaese fino a dicembre, toccando gli scenari più prestigiosi e suggestivi di 42 città italiane, chiude la trilogia di SOLO. Con un totale di 300 esibizioni il progetto live diventerà la tournée più lunga della carriera di Claudio Baglioni, completando i precedenti e storici giri di recital solisti: Assolo (1986), Incanto (2001), Diecidita (2011-2012-2013).

Scaletta delle canzoni di Claudio Baglioni, concerto ad Ancona, 3 febbraio 2025

Uomo di varie età

Solo

Dieci dita

Gli anni più belli

Fotografie

Dodici note

Acqua dalla Luna

Noi No

Amori in corso

Con tutto l’amore che posso

Un po’ di più

Signora delle ore scure

Tienimi con te

Pioggia blu

Quei due

Domani mai

Quante volte

Mal d’amore

Strada facendo

Acqua nell’acqua, Io me ne andrei, Adesso la pubblicità, Sono io (l’uomo della storia accanto)

Cuore d’aliante, Dagli il via, Un nuovo giorno o un giorno nuovo, Io sono Qui

Amore bello, E tu, Questo piccolo grande amore, E tu come stai

Avrai

Mille giorni di te e di me

La vita è adesso

Il concerto inizierà alle 21 ed sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data di lunedì 3 febbraio 2025.

Come arrivare al Teatro delle Muse ad Ancona

Per raggiungere il Teatro delle Muse ad Ancona da Milano, hai diverse opzioni sia in auto che con i mezzi pubblici.

In Auto:

Percorso:

Da Milano, prendi l’autostrada A1 in direzione sud verso Bologna.

A Bologna, imbocca l’autostrada A14 in direzione Ancona.

Esci a “Ancona Sud” e segui le indicazioni per il centro città.

Dopo aver superato una galleria, prosegui dritto. Al primo semaforo, svolta a sinistra su Corso Stamira, dove troverai un ampio parcheggio a pagamento a circa 100 metri dal teatro.

Parcheggi:

Parcheggio in Corso Stamira: Situato a circa 100 metri dal Teatro delle Muse.

Parcheggio sul lungomare vicino a Piazza Kennedy: Disponibile prima di Piazza Kennedy.

Parcheggio Traiano in via XXIX Settembre: Un’altra opzione nelle vicinanze.

Con i Mezzi Pubblici:

In Treno:

Dalla stazione di Milano Centrale, prendi un treno diretto per Ancona. Il viaggio dura circa 4-5 ore, a seconda del tipo di treno scelto.

Una volta arrivato alla stazione di Ancona, puoi raggiungere il Teatro delle Muse in diversi modi:

Autobus: Le linee 1 e 1/4 in direzione centro fermano in Piazza Kennedy, a soli 50 metri dal teatro.

Taxi: Disponibili all’uscita della stazione; il tragitto dura circa 5 minuti.

A Piedi: Il teatro dista circa 2 km dalla stazione, percorribili in circa 30 minuti.