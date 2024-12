Nuova data per Laura Pausini attesa stasera, 28 dicembre 2024, al PalaRescifina a Messina. La cantante arriva finalmente in Sicilia con il suo WORLD TOUR WINTER 2024, l’ultima leg del decimo tour mondiale dell’artista italiana più premiata del mondo che a Messina ha registrato un doppio sold out a poche ore dall’annuncio dei due live.

Due serate di grande musica per un evento internazionale che lascerà il segno nelle festività natalizie a Messina. Lo show di Laura Pausini porterà sul palco del PalaRescifina una grande produzione di respiro internazionale. Ripercorre presente, futuro e passato del suo repertorio in due ore di spettacolo con una successione di brani iconici della sua carriera, con aggiunta di alcune tracce dell’ultimo album Anime parallele.

Per l’opening delle tre date a Messina è stato scelto dalla stessa Laura il giovane artista di origine ragusana Nico Arezzo, fresco di pubblicazione del suo primo album di inediti “Non c’è mare” e selezionato grazie all’iniziativa “IL MIO PALCO: IL TUO PALCO”. Sarà lui a scaldare il pubblico delle tre date di Messina arricchendo della sinergia tra generazioni diverse di artisti un grande evento di musica dal vivo che si preannuncia imperdibile.

Saranno tre le date previste, quella di stasera, domani 29 dicembre e anche il 31 dicembre. Lo speciale show di Capodanno “HAPPY 2025”, in programma il 31 dicembre 2024 al PalaRescifina di Messina, è l’ultima delle tre date previste in Sicilia da Laura Pausini. La regione, che non era stata raggiunta nel corso della leg precedente, ha accolto con grandissima partecipazione ed entusiasmato il ritorno dell’artista romagnola. E Laura ha voluto omaggiare la Sicilia scegliendo proprio Messina come ultimo step di una memorabile tournée, la sua decima mondiale che celebra i 30 anni di una carriera senza eguali. Oltre alle quasi tre ore di concerto, per festeggiare l’arrivo del nuovo anno con il pubblico di Messina, Laura ha scelto di regalare uno show arricchito da un medley esclusivo, per celebrare l’inizio del 2025.

Scaletta delle canzoni di Laura Pausini a Messina, concerto 28 dicembre 2024

Il primo passo sulla luna

Durare

Un buon inizio

Ciao

Tutte le volte / Frasi a metà / Io canto / Un’emergenza d’amore (Medley Rock)

Celeste / Il nostro amore quotidiano / Davanti a noi (Medley Personale)

Resta in ascolto

E ritorno da te

Come se non fosse stato mai amore

Primavera in anticipo (It Is My Song)

Scatola

Ti porterai lontano / Non è detto / Lato destro del cuore / Non ho mai smesso / In assenza di te / It’s Not Goodbye (Medley Romantico)

Tra te e il mare

Limpido / Surrender / Con la musica alla radio (Medley 2000)

Benvenuto

Simili

Le cose che vivi

Io sì (Seen)

Vivimi

Sorella Terra

Zero

Invece no

Incancellabile

Strani amori

La solitudine

Non c’è

Il concerto inizierà alle 21. Il concerto è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 28 dicembre 2024.

Come arrivare al PalaRescifina di Messina

In Auto:

Da Catania o da altre città dell’autostrada A18: prendi l’autostrada A18 direzione Messina.

Prosegui verso la Tangenziale di Messina e prendi l’uscita Messina – Gazzi.

Dall’uscita Gazzi, segui le indicazioni per il PalaRescifina, che è ben segnalato.

Il palazzetto si trova in zona San Filippo, quindi cerca i cartelli per San Filippo o stadio Franco Scoglio.

Con i Mezzi Pubblici:

Dalla stazione di Messina Centrale:

Prendi uno dei bus locali ATM Messina che portano in direzione San Filippo.

La linea più comune è il bus 25 (Direzione ZIR – San Filippo) o un’altra linea che copra la tratta fino a San Filippo.