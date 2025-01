La scaletta e l’ordine delle canzoni de Il Volo in concerto al Palaverde di Villorba lunedì 13 gennaio 2025: orario e live sold out

Partito con un sold out da Milano, il nuovo tour de Il Volo nei palazzetti italiani Tutti Per Uno – Ad Astra Live Nei Palasport vedrà uno spettacolo tutto nuovo, dalla produzione alla scaletta. Le incredibili voci di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble creano un’armonia travolgente insieme agli oltre 30 elementi sul palco tra orchestra e band diretti dal Maestro Edmondo Mosè Savio.

A fare da sfondo, cinque grandi schermi scandiscono con immagini uno spettacolo arricchito da laser e giochi di luci di oltre due ore.

La scaletta presenta un mix perfetto tra tradizione e innovazione che valorizza le singole personalità dei tre artisti. Non possono mancare i brani del primo disco di inediti Ad Astra – tra cui spicca il singolo presentato a Sanremo 2024 Capolavoro– e l’ultimo singolo Tra le onde, oltre ai più grandi successi della tradizione musicale italiana. Tra applausi e standing ovation il trio ha così festeggiato insieme al proprio pubblico il ritorno in Italia nei palasport.

Per aspera / Chiaro di luna

Who want to live forever

Capolavoro

Rocker man / Eleonor rigby (cantate da Gianluca)

The show must go on (cantata da Ignazio)

E lucevan le stelle / amor de mi vida (cantante da Piero)

Nelle tue mani/Now we are free

Il mondo all’incontrario

E più ti penso

Se (nuovo cinema Paradiso) / se telefonando

Succede

My way

Per te ci sarò / Vicinissimo / Musica che resta / L’amore si muove

The sound of silence

Hallelujah

Tra le onde

Saturno e Venere

Miserere

Wicked game

E penso a te

No puede ser

Frammenti di universo

Ad astra

Un amore così grande

Il mondo

Grande amore

Nessun dorma

Ad astra (bis)

Il concerto inizierà alle 21 ed è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 13 gennaio 2025.