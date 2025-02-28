Scaletta Claudio Baglioni a Sassari, concerto 28 febbraio 2025 al Teatro Comunale
La scaletta e l’ordine delle canzoni del concerto di Claudio Baglioni al Teatro Comunale a Sassari: informazioni orario e biglietti
Dopo “SOLO” e “SOLObis”, “PIANO DI VOLO SOLOtris” rappresenta il gran finale del percorso concertistico assolo con il terzo, nuovo e perfezionato capitolo dell’esperienza musicale dal vivo nei teatri classici. E stasera, 28 febbraio 2025, Claudio Baglioni sarà in concerto al Teatro Comunale a Sassari con una nuova tappa del suo tour.
“SOLOtris”, con 120 concerti che attraversano dal Nord al Sud il Belpaese fino alla fine dell’anno, toccando gli scenari più prestigiosi e suggestivi di 48 città italiane, chiude la trilogia di SOLO. Con un totale di 300 esibizioni, il progetto live diventerà la tournée più lunga della carriera di Claudio Baglioni, completando i precedenti e storici giri di recital solisti: Assolo (1986), Incanto (2001), Diecidita (2011-2012-2013).
In questo “concerto ravvicinato del terzo tipo”, classico e futuribile, nel medesimo istante, Claudio Baglioni condivide, a strettissimo contatto, con gli spettatori, le opere e le composizioni più preziose del suo repertorio e le vicende della sua vita artistica e personale, come a trovarsi e giocare in un popolato cortile a cielo coperto, nell’ineguagliabile scenario, segreto e magnificente, dei grandi, prestigiosi e bellissimi teatri italiani di tradizione.
Scaletta canzoni di Claudio Baglioni a Sassari, concerto 28 febbraio 2025
Leggi su Soundsblog la scaletta delle canzoni del concerto di Claudio Baglioni a Sassari.
- Uomo di varie età
- Solo
- Dieci dita
- Gli anni più belli
- Fotografie
- Dodici note
- Acqua dalla Luna
- Noi No
- Amori in corso
- Con tutto l’amore che posso
- Un po’ di più
- Signora delle ore scure
- Tienimi con te
- Pioggia blu
- Quei due
- Domani mai
- Quante volte
- Mal d’amore
- Strada facendo
- Acqua nell’acqua, Io me ne andrei, Adesso la pubblicità, Sono io (l’uomo della storia accanto)
- Cuore d’aliante, Dagli il via, Un nuovo giorno o un giorno nuovo, Io sono Qui
- Amore bello, E tu, Questo piccolo grande amore, E tu come stai
- Avrai
- Mille giorni di te e di me
- La vita è adesso
Il concerto inizierà alle 21.
Biglietti per Claudio Baglioni a Sassari
Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per la data del 28 febbraio 2025 a Sassari. Si parte da 69 euro per il Loggione fino a 120 euro per la zona Platea. Clicca qui per tutte le informazioni.