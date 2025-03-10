Sarà il Teatro Ventidio Basso ad Ascoli Piceno ad ospitare il concerto di Claudio Baglioni lunedì 10 marzo 2025. Continua il tour teatrale del cantautore, con una serie di date che racchiudono i successi più noti e amati della sua carriera.

Dopo il successo dei tour “Solo” e “SoloBIS”, CLAUDIO BAGLIONI riprende il suo percorso concertistico assolo con “PIANO DI VOLO soloTRIS”, il terzo, nuovo e perfezionato capitolo dell’esperienza musicale dal vivo nei teatri lirici.

“PIANO DI VOLO” è un concerto-racconto del cantautore, unico protagonista sulla scena. Un’impresa innovativa e sempre rinnovata, una trasvolata solitaria in cui l’interprete, il compositore, il musicista e l’intrattenitore s’incontrano tra musica e invenzione, parola e narrazione, storia e sperimentazione, rigore e improvvisazione.

Le canzoni, nelle versioni solistiche, ritornano nella dimensione essenziale e nuda nella quale sono state create e costruite dall’autore – quando erano ancora soltanto “sue” – e, subito dopo, cercano atmosfere inedite, itinerari sconosciuti e luoghi stupefacenti verso cui andare.

Claudio Baglioni è il pilota che annuncia e dirama il suo piano di volo, scelto, di volta in volta, per viaggiare nel tempo e nello spazio, nello stesso momento, reali e fantastici di un palco teatrale, insieme ai passeggeri spettatori. Il piano, nelle tre modalità – acustica, elettrica e digitale – sarà il mezzo e lo strumento di volo e di suono. Il piano tridimensionale dell’emozione, del sogno, dell’immaginazione. La performance di “PIANO DI VOLO” viene descritta come un’evoluzione speciale, dinamica, una traiettoria artistica sbalorditiva, “singolare”.

1 Indice Scaletta Claudio Baglioni ad Ascoli Piceno, concerto 10 marzo 2025

Scaletta Claudio Baglioni ad Ascoli Piceno, concerto 10 marzo 2025

Uomo di varie età

Solo

Dieci dita

Gli anni più belli

Fotografie

Dodici note

Acqua dalla Luna

Noi No

Amori in corso

Con tutto l’amore che posso

Un po’ di più

Signora delle ore scure

Tienimi con te

Pioggia blu

Quei due

Domani mai

Quante volte

Mal d’amore

Strada facendo

Acqua nell’acqua, Io me ne andrei, Adesso la pubblicità, Sono io (l’uomo della storia accanto)

Cuore d’aliante, Dagli il via, Un nuovo giorno o un giorno nuovo, Io sono Qui

Amore bello, E tu, Questo piccolo grande amore, E tu come stai

Avrai

Mille giorni di te e di me

La vita è adesso

Il concerto inizierà alle 21. Non son più disponibili biglietti per il concerto di stasera al Teatro Ventidio Basso ad Ascoli Piceno.