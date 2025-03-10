Claudio Baglioni ad Ascoli Piceno, 10 marzo 2025: la scaletta del concerto, orario e informazioni sui biglietti
La scaletta e l’ordine delle canzoni di Claudio Baglioni al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, lunedì 10 marzo 2025. Orario e info biglietti.
Sarà il Teatro Ventidio Basso ad Ascoli Piceno ad ospitare il concerto di Claudio Baglioni lunedì 10 marzo 2025. Continua il tour teatrale del cantautore, con una serie di date che racchiudono i successi più noti e amati della sua carriera.
Dopo il successo dei tour “Solo” e “SoloBIS”, CLAUDIO BAGLIONI riprende il suo percorso concertistico assolo con “PIANO DI VOLO soloTRIS”, il terzo, nuovo e perfezionato capitolo dell’esperienza musicale dal vivo nei teatri lirici.
“PIANO DI VOLO” è un concerto-racconto del cantautore, unico protagonista sulla scena. Un’impresa innovativa e sempre rinnovata, una trasvolata solitaria in cui l’interprete, il compositore, il musicista e l’intrattenitore s’incontrano tra musica e invenzione, parola e narrazione, storia e sperimentazione, rigore e improvvisazione.
Le canzoni, nelle versioni solistiche, ritornano nella dimensione essenziale e nuda nella quale sono state create e costruite dall’autore – quando erano ancora soltanto “sue” – e, subito dopo, cercano atmosfere inedite, itinerari sconosciuti e luoghi stupefacenti verso cui andare.
Claudio Baglioni è il pilota che annuncia e dirama il suo piano di volo, scelto, di volta in volta, per viaggiare nel tempo e nello spazio, nello stesso momento, reali e fantastici di un palco teatrale, insieme ai passeggeri spettatori. Il piano, nelle tre modalità – acustica, elettrica e digitale – sarà il mezzo e lo strumento di volo e di suono. Il piano tridimensionale dell’emozione, del sogno, dell’immaginazione. La performance di “PIANO DI VOLO” viene descritta come un’evoluzione speciale, dinamica, una traiettoria artistica sbalorditiva, “singolare”.
Scaletta Claudio Baglioni ad Ascoli Piceno, concerto 10 marzo 2025
- Uomo di varie età
- Solo
- Dieci dita
- Gli anni più belli
- Fotografie
- Dodici note
- Acqua dalla Luna
- Noi No
- Amori in corso
- Con tutto l’amore che posso
- Un po’ di più
- Signora delle ore scure
- Tienimi con te
- Pioggia blu
- Quei due
- Domani mai
- Quante volte
- Mal d’amore
- Strada facendo
- Acqua nell’acqua, Io me ne andrei, Adesso la pubblicità, Sono io (l’uomo della storia accanto)
- Cuore d’aliante, Dagli il via, Un nuovo giorno o un giorno nuovo, Io sono Qui
- Amore bello, E tu, Questo piccolo grande amore, E tu come stai
- Avrai
- Mille giorni di te e di me
- La vita è adesso
Il concerto inizierà alle 21. Non son più disponibili biglietti per il concerto di stasera al Teatro Ventidio Basso ad Ascoli Piceno.