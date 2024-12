Concerto 7 dicembre 2024, Alessandra Amoroso a Padova, la scaletta e l’ordine delle canzoni, orario, biglietti e come arrivare

Nuova tappa del “Fino a qui tour” 2024 di Alessandra Amoroso, attesa stasera al Kioene Arena di Padova. Un’occasione per ascoltare le canzoni più celebri della cantante dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con “Fino a qui” e i due recenti singoli, “Mezzo rotto” (con BigMama) e “Si mette male”. A seguire potete leggere la scaletta delle canzoni a Padova,, orario, informazioni sui biglietti e come arrivare alla Kioene Arena a Padova.

Concerto 7 dicembre 2024, la scaletta delle canzoni di Alessandra Amoroso a Padova

La stessa

Tutto accade

Camera 209

Forza e coraggio

Tutte le volte

Notti blu

Fidati ancora di me

Avrò cura di tutto

Buongiorno

Una strada per l’allegria

Stupendo fino a qui

Ciao

Prenditi cura di me

Ama chi ti vuole bene

Bellissimo

Amore puro

Difendimi per sempre

Fino a qui

Ale Ale Ale

Si mette male

Mezzo rotto

Sul ciglio senza far rumore

Canzone inutile

Piuma

Sorriso grande

Comunque andare

Trova un modo

Vivere a colori

Immobile

Rimani (brano inedito)

Il concerto inizierà alle 21 ed è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 7 dicembre 2024.

Come arrivare al Kioene Arena di Padova

Per arrivare al Kioene Arena di Padova, ci sono diverse opzioni sia in auto che con i mezzi pubblici. Ecco i dettagli per entrambe:

In Auto

Dalla A4 (Milano-Venezia):

Prendi l’uscita Padova Est.

Segui le indicazioni per “Zona Industriale” o “Kioene Arena”, che si trova a circa 5 minuti dall’uscita dell’autostrada.

L’indirizzo esatto è Via San Marco, 53, 35129 Padova, quindi potresti inserirlo direttamente nel GPS.

Dalla A13 (Bologna-Padova):

Prendi l’uscita Padova Zona Industriale e segui le indicazioni per Kioene Arena.

Parcheggio:

La Kioene Arena dispone di parcheggi nelle vicinanze, ma potrebbero riempirsi rapidamente in occasione di eventi importanti. È consigliabile arrivare in anticipo o verificare la possibilità di parcheggiare nelle aree limitrofe.

Con i Mezzi Pubblici

Dalla Stazione dei treni di Padova:

Autobus: Prendi la linea 10 direzione “Vigonza” e scendi alla fermata San Marco – PalaKioene, che si trova a pochi passi dall’arena.

Tram + Bus: Prendi il tram fino alla fermata “Capolinea Nord” e poi prendi l’autobus che porta alla fermata San Marco.

Orari e Biglietti:

Puoi consultare il sito della compagnia Busitalia Veneto o usare l’app Moovit per orari aggiornati.