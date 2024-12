Appuntamento stasera al Forum di Assago a Milano per il concerto di Alessandra Amoroso, in tour con i successi più noti della sua carriera, inclusi i recenti singoli e il brano che ha portato nel 2024 in gara al Festival di Sanremo. Da “Immobile” ad “Amore puro” passando per i recenti “Mezzo rotto” e “Si mette male”, il live è l’occasione perfetta, per i fan, per ascoltare le sue hit dal vivo. A seguire potete leggere la scaletta delle canzoni, informazioni sui biglietti e come arrivare al Forum di Assago a Milano.

Scaletta delle canzoni di Alessandra Amoroso al Forum di Assago a Milano, 9 dicembre 2024

Su Soundsblog.it potete leggere la scaletta con i brani in ordine di esecuzione. Sono possibili variazioni e la presenza di ospiti a sorpresa sul palco del Forum di Assago.

La stessa

Tutto accade

Camera 209

Forza e coraggio

Tutte le volte

Notti blu

Fidati ancora di me

Avrò cura di tutto

Buongiorno

Una strada per l’allegria

Stupendo fino a qui

Ciao

Prenditi cura di me

Ama chi ti vuole bene

Bellissimo

Amore puro

Difendimi per sempre

Fino a qui

Ale Ale Ale

Si mette male

Mezzo rotto

Sul ciglio senza far rumore

Canzone inutile

Piuma

Sorriso grande

Comunque andare

Trova un modo

Vivere a colori

Immobile

Rimani (brano inedito)

Il concerto inizierà alle 21. Sono disponibili ancora alcune tipologie di biglietti per il live, clicca qui per tutte le informazioni.

Come arrivare al Forum di Assago a Milano

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto:

Il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.