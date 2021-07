Say what you will è il nuovo singolo di James Blake, uscito venerdì 23 luglio 2021.

Il cantante ha anche annunciato il suo nuovo album, “Friends That Break Your Heart”, in uscita il 10 settembre 2021. E’ già disponibile il preorder su iTunes e Apple Music e a breve sarà preordinabile anche nei formati CD e vinile. Blake ha presentato il suo primo singolo “Say What You Will” alla trasmissione di Annie Mac “Hottest Record in the World” della BBC Radio 1. Contemporaneamente è stato pubblicato anche il video ufficiale del brano con protagonista Finneas al fianco di James Blake.

Per quanto riguarda “Say What You Will”, James ha dichiarato:

“La canzone parla del trovare pace con chi si è in qualsiasi momento della tua vita ti trovi, indipendentemente da quanto meglio gli altri sembrino fare. Il confronto davvero ti porta via la gioia”.

Il disco segue la pubblicazione dell’EP “Covers”, una raccolta di cover dei brani preferiti di Blake, incluso “Godspeed” di Frank Ocean, acclamato dalla critica e che ha generato oltre 5 milioni di views su TikTok.

“Friends That Break Your Heart” è il primo album dopo tre anni. Blake lo definisce un “concept album”.

Qui potete vedere il video ufficiale, a seguire testo e traduzione di Say what you will di James Blake.

[Intro]

Yeah, alright (Woo-hoo)

Two, three

[Verse 1]

Well, I’ve been normal, I’ve been ostracised

I’ve watched through a window

As my young self died

I’ve been popular with all the popular guys

I gave them punchlines

They gave me warning signs

I look okay in the magic hour

In the right light with the right amount of power

And I’m okay with the life of the sunflower

And I’m okay with the life of a meteor shower

[Chorus]

So, say what you will

Go on, say what you will

You’re gonna do it anyway

Go on, just say what you will

You’re gonna do it anyway

Go on, just say what you will

Go on, you’re gonna do it anyway, say what you will

[Verse 2]

I can find my way with no superpowers

I can take my place without becoming sour

I might not make all those psychopaths proud

At least I can see the facеs of the smaller crowds

And I’m okay, no, I can drive mysеlf

I’ve been sobered by my time on the shelf

And I’ve been normal

And I’ve been ostracised like a comet

Blazing through an empty sky

[Chorus]

So, say what you will

Say what you will (Say what you will)

Say what you will

Say what you will (Say what you will)

So, say what you will

Say what you will (Say what you will)

Say what you will (Say what you will)

(Say what you will)

[Outro]

(Say what you will)

(Say what you will)

(Say what you will)

Sì, va bene (Woo-hoo)

Due tre

Beh, sono stato normale, sono stato ostracizzato

Ho guardato attraverso una finestra

Mentre il mio giovane io era morto

Sono stato popolare con tutti i ragazzi popolari

Gli ho dato le battute finali

Mi hanno dato segnali di avvertimento

Sto bene nell’ora magica

Nella giusta luce con la giusta quantità di potenza

E sto bene con la vita del girasole

E sto bene con la vita di una pioggia di meteoriti

Quindi, dì quello che vuoi

Dai, dì quello che vuoi

Lo farai comunque

Dai, dì solo quello che vuoi

Lo farai comunque

Dai, dì solo quello che vuoi

Vai avanti, lo farai comunque, dì quello che vuoi

Posso trovare la mia strada senza superpoteri

Posso prendere il mio posto senza diventare acido

Potrei non rendere orgogliosi tutti quegli psicopatici

Almeno posso vedere i volti delle folle più piccole

E sto bene, no, posso guidare da solo

Sono stato sobrio dal mio tempo sullo scaffale

E sono stato normale

E sono stato ostracizzato come una cometa

Brillando attraverso un cielo vuoto

Quindi, dì quello che vuoi

Dì quello che vuoi (dì quello che vuoi)

Dì quello che vuoi

Dì quello che vuoi (dì quello che vuoi)

Quindi, dì quello che vuoi

Dì quello che vuoi (dì quello che vuoi)

Dì quello che vuoi (dì quello che vuoi)

(Dì quello che vuoi)

(Dì quello che vuoi)

(Dì quello che vuoi)

(Dì quello che vuoi)