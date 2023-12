Torna, confermato, l’appuntamento con Radio Zeta Future Hits Live 2024, in programma il 31 maggio prossimo al Foro Italico di Roma. Dopo il successo delle prime due edizioni, che hanno prima acceso la Capitale con un’energia travolgente e si è poi esteso anche alla meravigliosa Arena di Verona, il Festival della Generazione Zeta si prepara a fare il suo grande ritorno a Roma, per inaugurare l’attesissima edizione del 2024.

Mentre si attendono i nomi degli artisti che saliranno sul palco, Radio Zeta è pronta a portare il pubblico nell’eclettico mondo musicale che caratterizza l’evento, offrendo un’esperienza coinvolgente che ha già conquistato migliaia di giovani. Sarà una serata piena di musica, energia e divertimento, con una lineup stellare che riunisce gli artisti più amati e seguiti dalla Generazione Zeta. Ancora una volta, il Centrale del Foro Italico sarà la cornice del festival, accogliendo voci emergenti e idoli consolidati sull’ormai iconico palco a 360 gradi. Fra le novità di quest’anno, ci sono il parterre in piedi e una produzione audio e video innovativa, dando al pubblico la possibilità di godere di un’esperienza musicale immersiva e coinvolgente.

L’evento verrà trasmesso, anche quest’anno, rigorosamente in diretta, come avvenuto anche nelle due precedenti edizioni. In radiovisione su RTL 102.5 e Radio Zeta, la seconda data del Future Hits Live 2023 di Verona ha ottenuto un’audience di 496mila, con uno share del 3,6%, mentre i dati raccolti durante la serata e nei primi giorni dopo l’evento hanno confermato che sui social il Future Hits Live di Radio Zeta ha avuto 5 milioni di visualizzazioni.

Radio Zeta Future Hits Live 2024, il cast

Vi terremo aggiornati sul cast dei cantanti ospiti della prossima edizione in calendario il 31 maggio 2024.

Nella line-up dell’edizione 2023 ci sono stati Achille Lauro, Alfa, Angelina Mango, Annalisa, Ariete, Articolo 31, Blanco, Boro Boro, Bresh, Elettra Lamborghini, Elodie, Emma, Fabio rovazzi, Fedez, Francesca Michielin, Gazzelle, Geolier, Irama, Lazza, LDA, Madame, Mahmood, Mara Sattei, Matteo Paolillo, Mr. Rain, Oriana Sabatini, Pinguini Tattici Nucleari, Rhove, Rkomi, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Rose Villain, Sangiovanni, Tananai, Tedua, Tommaso Paradiso, Tony Effe.

Radio Zeta Future Hits Live 2024, biglietti

I biglietti per Radio Zeta Future Hits Live saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 8:00 di domenica 17 dicembre, su Ticketone.