Si intitola Tornado il nuovo singolo di Davide Flauto. Il pezzo, fuori dal 27 maggio, arriva dopo Dove finisce l’universo, che il cantante ex Amici di Maria De Filippi ha dedicato alla sua bambina Elodie (era uscito nel giorno del suo quarto compleanno, il 9 novembre 2023).

Tornado segna una tappa importante per il ritorno dell’artista milanese, nel percorso di rinnovamento sia musicale sia di immagine, che culminerà nel prossimo album, su cui sta al momento lavorando con il suo produttore di fiducia, Luca Balduzzi. Un progetto anni ‘80 ancora in via di definizione e studio, che punta a segnare una vera rinascita; il cantante vuole dimostrare al pubblico di sapersi reinventare e risorgere, ancora una volta, rinnovato e migliore, proprio come una fenice che dalle ceneri rinasce più splendida che mai.

Davide Flauto, classe 1988, prese parte alla nona edizione di Amici, vinta da Emma Marrone, tra il 2009 e il 2010. Seguito da Charlie Rapino, si ritirò, alla vigilia del serale, per motivi di salute. In un’intervista rilasciata a TvBlog a gennaio scorso ha raccontato: “Me ne andai per il troppo stress. Dopo tanti mesi, dalle otto di mattina alle otto di sera tutti i giorni tranne la domenica; era pressante“.

L’uscita di Tornado coincide con la presentazione di un nuovo look, frutto di un lavoro portato avanti con il suo management (Abacusweb), che vuol incarnare l’essenza attuale dell’artista e la sua evoluzione futura: il nuovo Davide si spoglia di ogni etichetta passata, non più quindi “emo”, ma gioioso, positivo, solare, ironico e giocoso.

Tornado, di cosa parla la nuova canzone di Davide Flauto

Tornado è un brano che si ispira alle vicende personali di Flauto e alla fine dell’ultima relazione con la madre di sua figlia. Davide, che non ha mai fatto mistero della sua bisessualità, dopo diverse storie travagliate si innamora di una ragazza con cui ha una storia importante, suggellata dalla nascita tanto desiderata di Elodie. La separazione avvenuta nel 2022, porta con sé il distacco e l’impossibilità di vivere la normale quotidianità con la sua bambina; un dramma personale che ha spinto Davide a rivedere priorità e obiettivi, a dedicare tutte le energie e l’amore a sé stesso per essere in grado così, di riversarne il massimo nel modo più sincero sulla sua Elodie. Una separazione avvenuta bruscamente proprio come un tornado improvviso, da qui il titolo del singolo, che in una sola parola rappresenta la sensazione provata. Un turbinio di emozioni che scoppiano come una bomba all’improvviso, una porta chiusa in faccia, la vita che cambia drasticamente dalla sera alla mattina, la consapevolezza che da quel momento niente sarebbe più stato lo stesso, irreparabilmente; la stessa quotidianità con la sua bambina sarebbe stata perduta. Un urlo vero e proprio, non di dolore o rassegnazione, ma di amore verso la vita e di speranza nel futuro e nella possibilità di reinventarsi e reinventare nuove traiettorie e possibilità.

ph. Chiara Sardelli