Nel corso della sua partecipazione alla ventitreesima edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi, Sarah Toscano, cantautrice che fa parte della squadra di Lorella Cuccarini, ha presentato il suo inedito dal titolo Touchè.

La canzone è stata scritta da Sarah Toscano con la partecipazione di Viviana Colombo ed Emanuele Cotto. La produzione del brano, invece, è stata affidata a Etta.

Dopo la pubblicazione su Spotify, Touchè ha raggiunto quota 45 mila streams nelle prime 20 ore.

Sarah Toscano, Touchè: significato, ascolta la canzone

Il testo della canzone racconta l’incontro con una persona che sconvolge improvvisamente i piani della protagonista della canzone. Nel testo, troviamo anche riferimenti ad una storia che sembra essere destinata a continuare anche dopo un’apparente fine (“Tu mi hai lanciato uno sguardo pieno di malinconia”).

Ascolta qui la canzone.

Touchè: testo

Sognavo di essere felice su una barca in mezzo al mare

con uno sconosciuto e con la luna da stappare

non pensando a niente,

ballando fra la gente ma poi

ma poi ti ho conosciuto sotto il sole a 30 gradi

cercavo una granita e tu mi hai rovinato i piani

non penso a niente

da quando hai detto che non serve.

È una questione di karma

devo mantenere la calma

ma perdo il punto della situa e vado in confusione

come non succede da un po’.

No, no, no non mi esci più dalla testa

fuori

e non capisco perché io ti ritrovo ogni volta che aspetti bussando alla porta

ma no, no, no non posso toglierti più dalla testa

ormai

un fiore è bello finché poi non diventa un bouquet

per una rosa non ci riesco a cancellarti touché.

Giravi per la strada mano a mano con Sofia

me l’ha detto Giulia che gliel’ha detto Maria

io vi ho guardato negli occhi ma non c’era armonia

tu mi hai lanciato uno sguardo pieno di malinconia.

È una questione di karma

devi mantenere la calma

se perdi il punto della situa e se vai in confusione

come non succede da un po’.

No, no, no non mi esci più dalla testa

fuori

e non capisco perché io ti ritrovo ogni volta che aspetti bussando alla porta

ma no, no, no non posso toglierti più dalla testa

ormai

un fiore è bello finché poi non diventa un bouquet

per una rosa non ci riesco a cancellarti touché.