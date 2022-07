Sarabamba, Massimo Pericolo feat. Guè e Crookers: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Sarabamba’, il nuovo singolo di Massimo Pericolo feat. Guè e Crookers. Il video ufficiale della canzone è finito subito in tendenza su Youtube.

Sarabamba, Massimo Pericolo feat. Guè e Crookers: significato

Un testo schietto, sincero che arriva dritto al cuore.

Sarabamba, Massimo Pericolo feat. Guè e Crookers: video

Cliccate sulla foto, in basso, per vedere il video della canzone.

Sarabamba, Massimo Pericolo feat. Guè e Crookers: testo

Ecco il testo di ‘Sarabamba’:

Non c’è bisogno di parlare

se parlano i fatti

non c’è bisogno di sparare

se onorano i patti

questi rapper li uso come sacchi

coi dischi d’oro

ci faccio gli stacchi

Voglio una sola come Tony,

com’è tonica

la mia donna sono i money,

si chiama Moneyca,

tengo l’asso nella manica,

ho così tanta sostanza

che non passa dalla Manica,

il canale fra, in palestra con Mohamed

ti apro la testa come un water

ti spezzo con un wafer

scemo fai la guerra

contro la Lutwaffe

censurami sto cazzo come gli anime

chiudo due barre, chiudo due bare

dopo sto feat la scena scompare

ogni bitch vuole scopare

Ho fatto il serio per due anni

e mi sono fatto due anni

è tutto quello che ricordano sti babbi

super g, tu perdi,

c’hai lo sticchio non la stick

se fallisco tu fallisci

perché mangi i miei avanzi bitch

l’unico cash che hai mai flexato

è quello di tuo padre

l’unica figa che hai sfondato

è quella di tua madre

rimo da quando eri un buco nel profilattico

la vita è un dito in culo,

ma c’ho l’orgasmo prostatico

reati bro, non bastano per essere leggenda

la mia merda è vera

la tua è vera merda ,yo bitch

la tua bitch è così brutta

che le ho messo il chador

anche se povera crista è Christian come Dior

sono così fuori sembra

che ho fumato shaboo,

ho fatto 3 dischi in 2 anni, chapeau

nel business sono un heavyweight,

si senza guanton

e sul beat ti rompo il culo,

un buju come Banton

frontkick Van Damme, ho vinto a sarabamba,

ste pussy lavanda, ti buco come a Sampa

non puoi rubare il mio flow,

il mio stylo

come Lupin il cuore di Fujiko,

tu sei un finto ricco,

io sono Steven Seagal,

che fuma una siga

fuori il punto sisal,

e ti atterra con l’aikido,

la mia vita è vera non è strategy,

no marketing

sarei El Chapo se il rap italiano

fosse narcotraffiking

tu non parlarmi se non li hai mai fatti,

sopra i palchi o con i pacchi,

sono in sbatti come i pazzi

con i badman non mi batti

