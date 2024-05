In attesa che venga caricato finalmente anche su Spotify, i Ricchi e Poveri hanno lanciato il nuovo singolo, Aria, che punta a conquistare il pubblico come accaduto a febbraio con “Ma non tutta la vita”, brano in gara al Festival di Sanremo 2024. Qui sotto potete leggere testo e significato del pezzo.

Il testo di Aria

Quando mi guardi c’è un’atmosfera

Ci sei solo tu, ma la sala è piena

Luci su di noi, cosa stai pensando adesso

Dimmi che mi vuoi e che non basta mai

Cosa ci fa lì seduta sola

Vestita come alla prima alla Scala

Perché sei l’eleganza e non si impara

Con te davvero non c’è gara

Uh, uh, uh

Diglielo a questa

Splendida moon

Che da domani

Non torno più

Sarà destino

Sai bene, sai bene, sai bene

Che se ci siamo io e te

È perché il mondo è piccolo

Che ti brillano gli occhi stasera

Brucia come una candela

La luna sembra una sfera che fa innamorare

Speciale, ma anche se ballo con te

Non ti fidare di me

Che a volte sono piuma

A volte volo via nell’aria, aria, aria

C’è una musica là fuori

Fa l’amore con il vento

Regina mi concede questo lento

Sotto ad un chiaro di luna

A volte ci vuole fortuna

Decide da se

Decide il destino sai bene, sai bene, sai bene che

Se ci siamo io te è perché il mondo è piccolo

Che ti brilla negli occhi stasera

Brucia come una candela

La luna sembra una sfera che fa innamorare

Speciale, ma anche se ballo con te

Non ti fidare di me che a volte sono piuma

A volte volo via…

Uh, uh, uh

Digliela a questa

Splendida moon

Che da domani

Non torno più

Sarà destino

Sai bene, sai bene, sai bene

Che se ci siamo io te

È perché il mondo è piccolo

Che ti brilla negli occhi stasera

Brucia come una candela

La luna sembra una sfera che fa innamorare

Speciale, ma anche se ballo con te

Non ti fidare di me che a volte sono piuma

A volte volo via nell’aria, aria, aria

Aria, aria, aria

Il significato della canzone Aria

Il brano racconta il colpo di fulmine e l’attrazione immediata che nasce tra due persone, nonostante una sala piena di gente:

Quando mi guardi c’è un’atmosfera

Ci sei solo tu, ma la sala è piena

Luci su di noi, cosa stai pensando adesso

Dimmi che mi vuoi e che non basta mai

Nonostante ciò, lui le fa presente di non riporre troppa fiducia e aspettative in lui perché è volubile e flebile come può essere l’aria…

La luna sembra una sfera che fa innamorare

Speciale, ma anche se ballo con te

Non ti fidare di me che a volte sono piuma

A volte volo via nell’aria, aria, aria

Aria, aria, aria