Marina Occhiena e l'addio ai Ricchi e Poveri nel 1981

Di Alberto Graziola mercoledì 5 febbraio 2020

Ricchi e poveri, perché Marina Occhiena aveva lasciato il gruppo?

Ci sarà anche Marina Occhiena, questa sera, sul palco del Teatro Ariston per la reunion dei Ricchi e poveri. La cantante aveva lasciato il gruppo nel 1981 dopo un gossip legato all'altra figura femminile della band, Angela. Ma perché era avvenuta la separazione? A parlarne, recentemente, è stato Dagospia, riportando un articolo de La Stampa che, in merito a questo addio, racconta:

La cosa meno sorprendente, in fondo, è anche che in tanti si ricordino di come andò, quel divorzio del 1981, sul palco dell' Ariston. Al di là delle versioni ufficiali di diversi punti di vista artistici e umani fra la Bionda e la Brunetta dei Ricchi e Poveri, le voci parlarono subito di un colpo basso di Marina nei confronti della collega: soltanto 34 anni dopo, si legge sul sito di Genova3000, la Bionda ha confessato di aver davvero avuto una storia con il compagno dell' epoca di Angela, maestro di sci. Il terzetto fece massa e ne decise l' allontanamento. Ma Marina andò dal pretore di Sanremo e poi si presentò in scena, minacciando di far sequestrare la canzone in gara.

La possibilità di una esibizione a Sanremo sembrò impossibile:

Carriere separate Fu così che il Tg della sera mandò in onda le prove, con il neo-terzetto da una parte del palco, e la Occhiena da sola al microfono sull' altro lato, mentre cantavano Sarà perché ti amo. Una situazione impossibile, che Naggiar discografico d' azione decise di sanare con un pronto assegno.

Oggi, però, in conferenza stampa, ecco cosa hanno dichiarato:

Fegiz torna indietro nel tempo. Cita l'episodio del 1981 e parla del tradimento di Marina Occhiena. Marina: "Questa ricostruzione non è giusta. Io mi sono presentata a Sanremo con la cosa di voler uscire dal gruppo. Può capitare nella vita ad avere delle esigenze personali. Mi sono presentata per uscire perché avevo delle cose mie e avevo voglia di uscire. Loro sono andati a Sanremo in tre e sono felice che abbiano avuto grande successo. Sono stata fuori per 39 anni e per me adesso, con questa occasione, . Quando mi hanno proposto questo progetto mi ha detto che gli sarebbe piaciuto ricucire uno strappo che c0era da troppo tempo. Allora ho deciso di entrare e ritrovare l'amicizia con loro che sono la mia famiglia di quando ero ragazzina". Franco: "Marina non è stata cacciata. Marina se n'è andata spontaneamente quando c'è stato un po' di marasma. Il marasma c'è stato, ma Marina non ha rubato niente ad Angela. Le cose tra Angela e il compagno erano un po' tric e trac. Ne hanno fatto una cosa grande. Hanno detto che le ha rubato il marito, hanno detto cose assurde". Angela: "Ragazzi, basta, siamo venuti a festeggiare i 50 anni de La Prima cosa Bella"

