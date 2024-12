Testo e significato della canzone “Il Natale degli Angeli” dei Ricchi e Poveri: il vero regalo non sono gli oggetti, ma le persone che ci stanno accanto

Tornati al successo grazie al Festival di Sanremo 2024 con la hit “Ma non tutta la vita”, i Ricchi e Poveri hanno pubblicato il loro nuovo singolo “Il Natale degli Angeli“. Ospiti ad Amici di Maria De Filippi, hanno presentato il brano nella puntata di domenica 15 dicembre. A seguire testo e significato del pezzo.

Il testo de Il Natale degli Angeli

Gli Angeli, Angeli, Angeli Dai non c’è partita

Natale è la mia festa preferita

Anche se è incasinata la cucina

Tranquilli che la neve dopo arriva

Una cometa sulla stalla

Bambini adesso tutti a nanna

Lasciamo sempre accese le lucine

Ma adesso è proprio ora di dormire I love you

E lo sai che è lo stesso per me

Christmas Night

È la notte più bella che c’è

Sento che

Ci vogliamo bene di più

Che tanto il mio regalo sei tu Ma ti giuro, a Natale, ti giuro

Non deve star solo nessuno

Neanchе un minuto

Abbracciami forte perché

C’è soltanto questa rеgola, qual è?

Non si piange e non si litiga, ci sto

Solo piccoli miracoli, momenti magici

La festa di Natale degli Angeli

Angeli, Angeli

La festa di Natale degli Angeli Senti l’atmosfera

Di tutto questo amore in una sera?

La tavola imbandita per la cena

Se vieni aggiungo, un’altra sedia I love you

E lo sai che è lo stesso per me

Navidad

È la notte più bella che c’è

Sento che

Ci vogliamo bene di più

Che tanto il mio regalo sei tu Ma ti giuro, a Natale, ti giuro

Non deve star solo nessuno

Neanche un minuto

Abbracciami forte perché

C’è soltanto questa regola, qual è?

Non si piange e non si litiga, ci sto

Solo piccoli miracoli, momenti magici

La festa di Natale degli Angeli

Angeli, Angeli

La festa di Natale degli Angeli (Angeli, Angeli, Angeli)

(La festa di Natale degli Angeli) C’è soltanto questa regola, qual è?

Non si piange e non si litiga, ci sto

Solo piccoli miracoli, momenti magici

La festa di Natale degli Angeli

Angeli, Angeli

La festa di Natale degli Angeli Il significato della canzone Il Natale degli Angeli

La canzone celebra la magia del Natale, raccontando un’atmosfera piena di amore, gioia e unione familiare. Il testo si concentra sui piccoli dettagli e momenti che rendono unica questa festività, come la preparazione del cenone, la neve che si aspetta con entusiasmo, e le lucine che restano accese per creare un clima speciale: “Lasciamo sempre accese le lucine, ma adesso è proprio ora di dormire.”

Il ritornello ribadisce l’importanza di stare insieme, sottolineando che a Natale nessuno dovrebbe sentirsi solo: “Ma ti giuro, a Natale, ti giuro, non deve star solo nessuno, neanche un minuto.” Questo spirito di inclusione si riflette anche nell’immagine della tavola apparecchiata, dove si è pronti ad aggiungere un posto per chi arriva: “La tavola imbandita per la cena, se vieni aggiungo, un’altra sedia.”

Un tema centrale è la regola del Natale, semplice ma potente: “Non si piange e non si litiga, ci sto,” promuovendo un clima di serenità e piccoli miracoli. La canzone invita a vivere “momenti magici” che trasformano questa festa in qualcosa di speciale, quasi come se fosse organizzata dagli angeli: “La festa di Natale degli Angeli.”

Il Natale diventa quindi il momento per esprimere affetto in modo autentico e senza riserve, con un messaggio chiaro: il vero regalo non sono gli oggetti, ma le persone che ci stanno accanto: “Sento che ci vogliamo bene di più, che tanto il mio regalo sei tu.”