Sapore è il nuovo singolo tratto da Disumano, il disco di inediti di Fedez in uscita venerdì 26 novembre 2021. Nella canzone è presente anche il featuring di Tedua. Punto di riferimento della scena rap in Italia, Tedua è stimato dallo stesso Fedez, e ha ottenuto un ottimo riscontro grazie ai suoi album “Orange County”, certificato doppio disco di platino, e “Mowgli”, doppio disco di platino. Come anticipato, l’artista arricchisce il brano “con una strofa estremamente originale nella scrittura e un flow sincopato, con incastri di rime dall’incredibile retorica”.

Sapore, Fedez feat. Tedua, significato canzone

Di cosa parla Sapore? Il brano, prodotto da d.whale, racconta di una relazione complicata, in cui però allontanarsi è impossibile. Ad ogni mancanza ci si riavvicina, lasciandosi addosso quel buon sapore che solo un amore vero, difficile e intenso riesce a trasmettere, sullo sfondo di una Milano romantica e complice. La canzone è inclusa nel nuovo album di Fedez, in uscita il 26 novembre per Sony Music, pubblicato a due anni di distanza da “Paranoia Airlines”. Il disco è stato anticipato dal brano “Morire Morire”.

Sono numerose, per Fedez, le collaborazioni presenti in “Disumano”: oltre a Tedua, Dargen D’Amico, Achille Lauro, Orietta Berti, Cara, Tananai, Crookers, Myss Keta, Speranza e Francesca Michielin. La produzione musicale del disco è stata per la maggior parte curata da d.whale e, in alcune tracce, da DADE, Dargen D’Amico, Michelangelo, Nic Sarno, Ted Fresco e Crookers.

Fedez ha annunciato da settimana il rilascio di “Disumano” e, per l’occasione, nei giorni successivi, aveva dato il via ad una promozione legata ad una finta discesa in campo nella politica, con un “video discorso” creato ad hoc: