Sanremo 2024, problema tecnico per Loredana Bertè durante la serata dei duetti

Loredana Bertè, nel corso della quarta serata del ‘Festival di Sanremo 2024‘ dedicata alle cover, ripropone uno dei suoi successi, ‘Ragazzo mio‘. La cantautrice, quattordicesima in ordine d’uscita, ha duettato con Venerus. E’ stata presentata da Lorella Cuccarini, co-conduttrice di stasera:

“Esattamente sessant’anni fa, Luigi Tecno scriveva questo autentico capolavoro, una canzone perfetta. Un adulto si rivolge ad un ragazzo con le parole più semplici, efficaci e reali. Perché così avviene nella vita. Se siamo stati fortunati qualcuno ci ha parlato in quel modo una volta. Queste sono le parole che usò Ivano Fossati quando fece l’arrangiamento di questo brano. Per lei, per Loredana Bertè. E stasera, lei lo ripropone assieme ad uno dei personaggi della nuova scena musicale italiana”.

Ad inizio performance, la cantante, però, è costretta a chiedere un’interruzione per un imprevisto problema tecnico:

Bertè: “Scusate ma non ho il countdown”

Immediatamente, Amadeus irrompe in scena per risolvere la situazione:

Amadeus: “Alex all’audio. Vogliamo riprovare? Cambiamo l’apparecchio. Sto nei paraggi”

🔵#Sanremo2024 Il bello della diretta sul palco dell'Ariston. Nella serata delle #Cover, piccolo incidente di percorso per Loredana Bertè, che ricomincia l'esibizione da capo @LoredanaBerte pic.twitter.com/LSe92AnTGW — Rai Radio1 (@Radio1Rai) February 9, 2024

Al termine dell’esibizione, andata a buon fine, l’interprete ha voluto fare una dedica speciale:

Bertè: “Vorrei ringraziare questa bellissima orchestra. E, poi, una persona speciale per me. In tutti i Sanremo che ho fatto, lui ha avuto sempre una parola gentile, un bacio, una carezza. Vorrei ringraziare Pippo Balestrieri, direttore di palco. Sei unico”

Tra le papabili vincitrici della kermesse festivaliera, nei giorni scorsi, l’artista e coach di ‘The Voice’ ha espresso il desiderio di rappresentare l’Italia al prossimo Esc: “Voglio vincere, voglio andare all’Eurovision, si tiene in Svezia e voglio rompere le balle al mio ex marito e mi prendo una bella rivincita. Non sono abituata ai primi posti, la mia comfort zone è l’ultimo. Dopo il primo posto di lunedì, anche il terzo di ieri mi ha stupito: per fortuna che ero già a letto, altrimenti svenivo”.