Ragazzo mio di Luigi Tenco è tra le canzoni più amate di uno dei cantautori più rappresentantivi della ‘scuola genovese’ e che ha indissolubilmente legato il suo nome a Sanremo, visto che fu trovato morto in un albergo della città durante il Festival del 1967. Il brano Ragazzo mio è di 3 anni prima e ha avuto molte reinterpretazioni negli anni. Diversi gli artisti che l’hanno inciso, tra cui Nicola Di Bari nel 1971, Mango nel 2008 e Loredana Bertè nel 1984 con un arrangiamento di Ivano Fossati.

Il testo di Ragazzo mio Il significato della canzone Ragazzo mio Indice 1Indice Il testo di Ragazzo mio Il significato della canzone Ragazzo mio

Il brano, scritto da Luigi Tenco, è stato pubblicato per la prima volta nel 1964 per la casa discografica Jolly come lato A di un singolo, prima di essere inserito come traccia nell’album Luigi Tenco del 1965. Quando fu pubblicato il brano, Tenco aveva 26 anni. Qui puoi ascoltare la canzone Ragazzo Mio.

Ragazzo mio, un giorno ti diranno che tuo padre

Aveva per la testa grandi idee

Ma in fondo, poi non ha concluso niente

Non devi credere, no, vogliono far di te

Un uomo piccolo, una barca senza vela

Ma tu non credere, no, che appena s’alza il mare

Gli uomini senza idee, per primi vanno a fondo

Ragazzo mio, un giorno i tuoi amici ti diranno

Che basterà trovare un grande amore

E poi voltar le spalle a tutto il mondo, no

No, non credere, no, non metterti a sognare

Lontane isole che non esistono

Non devi credere, ma se vuoi amar l’amore

Tu non gli chiedere quello che non può dare

Ragazzo mio, un giorno sentirai dir dalla gente

Che al mondo stanno bene solo quelli

Che passano la vita a non far niente, no

No, non credere, no, non essere anche tu

Un acchiappanuvole che sogna di arrivare

Non devi credere, no, no, no, no, non invidiare chi

Vive lottando invano col mondo di domani