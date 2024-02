Ecco tutte le canzoni in gara al Festival di Sanremo 2024 raccolte in una compilation con due dischi: leggi la tracklist su Soundsblog.it

Abbiamo ascoltato tutti e 30 i brani in gara al Festival di Sanremo 2024 durante la prima serata di martedì 6 febbraio. Nelle serate di mercoledì e giovedì verranno divisi in due gruppi di 15 cantanti, prima della serata cover di venerdì e della finalissima di sabato 10 febbraio.

Venerdì 9 febbraio esce in doppio CD “Sanremo 2024” (Sony Music Italy), la compilation ufficiale della 74ª edizione del Festival di Sanremo. È attivo il pre-order cliccando qui.

La compilation ufficiale di Sanremo 2024

A seguire potete leggere la tracklist con l’ordine delle 30 canzoni e, in streaming, su Spotify, tutti i pezzi già disponibili. Due dischi con 15 canzoni a testa, si parte da Alessandra Amoroso e si chiude con Alfa nella prima parte mentre si apre con Geolier e si termina con i Bnkr44 nel secondo compact disc.

Disco 1

01. “Fino a Qui” – Alessandra Amoroso

02. “Tu no” – Irama

03. “Ti muovi” – Diodato

04. “Pazzo di te” – Renga Nek

05. “Sinceramente” – Annalisa

06. “Mariposa” – Fiorella Mannoia

07. “APNEA” – Emma

08. “La rabbia non ti basta” – BigMama

09. “Casa mia” – Ghali

10. “Capolavoro” – Il Volo

11. “Ricominciamo tutto” – Negramaro

12. “Tutto qui” – Gazzelle

13. “Onda Alta” – Dargen D’Amico

14. “Pazza” – Loredana Berté

15. “Vai!” – Alfa

Disco 2

01. “I p’ me, tu p’ te” – Geolier

02. “Autodistruttivo” – La Sad

03. “La noia” – Angelina Mango

04. “TUTA GOLD” – Mahmood

05. “SPETTACOLARE” – Maninni

06. “Ma non tutta la vita” – Ricchi E Poveri

07. “Fragili” – Il Tre

08. “Finiscimi” – sangiovanni

09. “Due altalene” – Mr.Rain

10. “Un ragazzo una ragazza” – The Kolors

11. “Il cielo non ci vuole” – Fred De Palma

12. “Click Boom!” – Rose Villain

13. “Diamanti grezzi” – CLARA

14. “L’amore in bocca” – SANTI FRANCESI

15. “GOVERNO PUNK” – bnkr44

L’album contiene tutti e 30 i brani che da martedì 6 febbraio, saranno presentati in gara sul palco del Teatro Ariston. Sarà un viaggio coinvolgente attraverso le canzoni destinate a lasciare un’impronta indelebile nella storia del Festival, accompagnate dalle emozioni uniche che solo la musica sa suscitare.

Tra di loro si “nasconde” il vincitore di questo Festival di Sanremo. Qua le previsioni con i pronostici e favoriti.