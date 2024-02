La prima serata del Festival di Sanremo 2024 si è ufficialmente conclusa (intorno alle 2 di notte) dopo l’esibizione di tutti e 30 i cantanti in gara e la classifica dei primi cinque artisti, dopo il voto della sala stampa. A trionfare sono stati, partendo dalla prima posizione, Loredana Bertè con “Pazza”, Angelina Mango (“La noia”), Annalisa (“Sinceramente”), Diodato (“Ti muovi”) e quinto Mahmood con la sua “Tuta gold”. Dopo aver ascoltato tutte e 30 le canzoni in gara, ecco le quote dopo la prima serata.

Loredana Bertè, secondo gli esperti di Sisal, è la papabile vincitrice del Premio Lucio Dalla a quota 1,57. La sua quota come vincitrice è data invece a 7,50, inferiore rispetto ai risultati emersi con la votazione dei giornalisti.

Sanremo 2024, chi sono i favoriti alla vittoria dopo la prima serata?

Le due favorite si confermano Annalisa e Angelina Mango, ma con incertezza perché le loro quote tornano a pareggiarsi a 3,50. Diodato, dopo aver incantato l’Ariston con un corpo di ballo che si muoveva al tempo della sua ballad, raggiunge quota 16,00. Chiude la TOP5 Mahmood, quotato a 20.

A seguire ecco le quote, ad oggi, mercoledì 7 febbraio 2024, dopo solo la prima serata del Festival di Sanremo 2024.

Annalisa e Angelina Mango 3,50;

Geolier 6,00;

Loredana Bertè 7,50;

Alessandra Amoroso 9,00;

I Negramaro, Emma e Diodato 16,00;

Irama e Mahmood 20,00;

The Kolors 25,00;

Il Volo, Dargen D’Amico, Big Mama e Clara 33,00;

Fiorella Mannoia, Rose Villain, I Santi Francesi 50,00;

Mr Rain 66,00;

Sangiovanni, Ricchi e Poveri, Renga e Nek, Maninni, La Sad, Il Tre, Ghali, Gazzelle, Fred De Palma, Alfa, BNKR44 100,00.

Ovviamente le quotazioni sono in divenire in base alle varie serate del Festival di Sanremo 2024. Nella seconda serata, in onda stasera, 7 febbraio 2024, si esibiranno 15 cantanti, gli altri – invece – saranno pronti a salire sul palco del Teatro Ariston giovedì 8 febbraio, prima della serata cover e della finalissima in onda sabato 10 febbraio 2024.

Chi sarò il vincitore ufficiale?