Siamo arrivati alla finale del Festival di Sanremo 2023. Stasera, 11 febbraio, andrà in onda l’atto finale, la serata conclusiva della kermesse musicale (con ascolti record) che ha visto Amadeus alla conduzione, affiancato da Gianni Morandi. Scopriremo chi sarà il vincitore di questa edizione, dopo il trionfo di Mahmood e Blanco con “Brividi” (e prima dei calci alle rose di quest’anno da parte di Blanco). Ieri è stata svelata la classifica generale di Sanremo 2023, dopo la quarta puntata dedicata alle cover.

Resiste fisso in vetta Marco Mengoni con “Due vite”. Il cantante ha sempre guidato la classifica fin dalla prima serata e resta il favorito al rush finale. Dietro di lui, però, ci sono alcuni artisti da non sottovalutare. Ultimo può contare un forte fanbase e resta sempre al secondo posto. Bene anche Lazza, molto amato dai più giovani con un pezzo, “Cenere”, che sarà un successo assicurato. Inoltre, a loro si aggiunge la sorpresa Mr. Rain che, con “Supereroi”, rimane saldamente nella top five. Altro nome importante è quello di Tananai che ha ammaliato con la sua “Tango”, una ballad emozionante.

Ricordiamoci che stasera, a votare, sarà esclusivamente il televoto fino al momento dell’elezione della top five.

Ecco, a seguire, la classifica di Sanremo 2023 che è stata svelata nella quarta serata prima della finale di stasera del Festival di Sanremo 2023.

28. Sethu, Cause perse

27. Shari, Egoista

26. Will, Stupido

25. Anna Oxa, Sali

24. Olly, Polvere

23. Levante, Vivo

22. Cugini di Campagna, Lettera 22

21. gIANMARIA, Mostro

20. Colla Zio, Non mi va

19. Mara Sattei, Duemilaminuti

18. Ariete, Mare di guai

17. Paola & Chiara, Furore

16. Leo Gassmann, Terzo cuore

15. LDA, Se poi domani

14. Articolo 31, Un bel viaggio

13. Modà, Lasciami

12. Coma_Cose, L’addio

11. Gianluca Grignani, Quando ti manca il giato

10. Colapesce Dimartino, Splash

09. Elodie, Due

08. Rosa Chemical, Made in Italy

07. Madame, Il bene nel male

06. Tananai, Tango

05. Giorgia, Parole dette male

04. Mr Rain, Supereroi

03. Lazza, Cenere

02. Ultimo, Alba

01. Marco Mengoni, Due vite