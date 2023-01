Peppino di Capri a Sanremo 2023 nella Terza Serata, quella di giovedì 9 febbraio. Amadeus continua a snocciolare nomi di ‘superospiti’ in qualsiasi occasione, soprattutto al Tg1. E proprio in un servizio da Sanremo nel Tg1 delle 13.30 di domenica 29 gennaio arriva la notizia della presenza di Peppino di Capri superospite della Terza Serata di Sanremo 2023 per celebrare la sua carriera. Annunciato anche Gino Paoli, superospite della Finale del Festival.

Tutte le volte di Peppino di Capri a Sanremo

Il ritorno di Peppino di Capri a Sanremo 2023 ha una spiegazione molto netta: 50 anni fa di Capri vinceva il Festival con Un grande amore e niente più, prima delle sue due vittorie; la seconda è del 1976 con Non lo faccio più.

Ma la storia di Peppino di Capri a Sanremo inizia nel 1967 e prosegue fino al 2005, quando arrivò in finale con La panchina. Ma ripercorriamo le sue partecipazioni in ordine, ricominciando proprio dall’esordio del 1967, quando non raggiunse la finale con Dedicato all’amore. Si rifece 4 anni più tardi quando la sua L’ultimo romantico conquistò la terza posizione. Si arriva quindi alla terza e alla quarta partecipazione, entrambe premiate col primo posto; il successo non fu bissato nel 1980 quando arrivò 17esimo con Tu cioè…. Altre quattro le partecipazioni negli anni ’80: nel 1985 con E mò e mò (classificatasi al 9° posto), quindi nel 1987 con Il sognatore (5º posto), quindi l’anno dopo con Nun chiagnere (fermatasi al 17º posto) e a seguire nel 1989 con Il mio pianoforte (classificatosi all’11º posto). Terza partecipazione di fila nel 1990 con Evviva Maria, arrivata in finale, e anche negli anni ’90 Peppino di Capri non demorde: torna in gara nel 1992 con Favola blues in coppia con Pietra Montecorvino (arrivando al 14º posto), nel 1993 con La voce delle stelle, che però non arrivò alla finale, ma soprattutto nel 1995 con Ma che ne sai… (…se non hai fatto il piano-bar) in un inedito trio, il Trio Melody, insieme a Gigi Proietti e Stefano Palatresi che arrivò solo al 13º posto, ma è rimasta nell’immaginario collettivo. Anche il terzo millennio vede di Capri in gara: ci riprova nel 2001 con Pioverà (Habibi ené), che arrivò all’11º posto, e nel 2005 con La panchina, arrivata in finale.

Ora Peppino di Capri torna all’Ariston per un tributo alla carriera. E allora Champagne…