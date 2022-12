La notizia dei cantanti in gara a Sanremo 2023 è sicuramente l’argomento chiave di questa giornata, 4 dicembre 2022. In diretta al Tg1, Amadeus ha elencato i 22 cantanti Big selezionati per la kermesse musicale in onda dal 7 all’11 febbraio 2023. Molti nomi noti, qualche esordio sul palco del Teatro Ariston e diverse sorprese che catalizzeranno l’attenzione del piccolo schermo per le prossime settimane. Ma non mancano, ovviamente, anche i cantanti che sono stati esclusi, non selezionati tra i 22 Big in competizione. Quali sono le prime reazioni? Ecco i loro pensieri affidati ai social.

Jalisse

I Jalisse, da anni, sognano di tornare ad esibirsi, in gara, sul palco del Teatro Ariston, dopo la loro vittoria con “Fiumi di parole” nel 1997. Nel 2022 presentarono una canzone che, però, venne esclusa. E anche quest’anno, nulla da fare per loro che, però, continuano – ogni edizione- a proporre un inedito per la gara.

26 no, ma non ci fermiamo. Siamo in promozione con il nuovo singolo natalizio “NOI L’UNICA SALVEZZA” che potete ascoltare su tutti i digital stores e video su Youtube, Domani sera su Cine 34 il film di Maurizio Battista “4 Misteri ed un Funerale” con la nostra colonna sonora e musiche inedite. In bocca al lupo al ricco e variegato cast di Sanremo 2023 e buon lavoro ad Amadeus. Viva il Festival! A presto con altre novità!❤️

Paolo Vallesi

Niente da fare anche per Paolo Vallesi che ha commentato così, su Instagram, l’elenco dei 22 Big annunciati dal direttore artistico e conduttore del Festival, Amadeus:

#sanremo2023 In bocca al lupo a chi va, dispiaciuto per chi non va. A questo punto ogni considerazione è inutile, la libertà e le convinzioni di @giovanna_e_amadeus sono onorevoli. Per il Cast ognuno potrà dire la propria, criticandone alcune e osannandone altre ma, d’altronde….#sanremoesanremo

Romina Falconi

Niente da fare per la cantante che, in un’intervista a Gay.it aveva dichiarato di aver preparato un pezzo da proporre a Sanremo 2023:

“Lo stiamo finendo in studio. In realtà ne abbiamo preparati due, sempre con la sindrome dell’impostore che me ritrovo. Per sicurezza, meglio due che uno!”.

Sanremo 2022. I 22 cantanti in gara

Giorgia

Articolo 31

Elodie

Colapesce Dimartino

Ariete

Modà

Mara Sattei

Leo Gassmann

I cugini di Campagna

Mr. Rain

Marco Mengoni

Anna Oxa

Lazza

Tananai

Paola e Chiara

LDA

Madame

Gianluca Grignani

Rosa Chemical

Coma_Cose

Levante

Ultim