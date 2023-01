Sanremo 2023 si avvicina sempre più. Il Festival inizierà il 7 febbraio e la finalissima si terrà sabato 11 febbraio. I Big sono stati annunciati da tempo: i 6 vincitori di Sanremo Giovani si uniscono ai 22 Big scelti da Amadeus per un totale di 28 partecipanti. Durante la quarta serata, ci sarà anche l’attesa gara cover che vedrà ogni artista duettare con un altro cantante, su un pezzo scelto dal Big in gara. In attesa dell’ufficialità da parte del conduttore e direttore artistico, ecco i rumors emersi in questi giorni e riportati dai colleghi di TvBlog.

Articolo 31 in duetto con Fedez

Mara Sattei con Noemi

Tananai con Don Joe (ex volto dei Club Dogo)

Olly con Lorella Cuccarini

Rosa Chemical con Rose Villain

Colla Zio con Ditonellapiaga

Modà con Le Vibrazioni

Madame con Izi

Shari con Salmo

Leo Gassmann con Edoardo Bennato

gIANMARIA con Manuel Agnelli

Sethu con i Bnkr44

LDA con Alex Britti

Gianluca Grignani con Arisa

Mr Rain con Fasma

Il sito Davide Maggio ha anche anticipato Mark & Kremont per Paola e Chiara, Eros Ramazzotti con Ultimo, Emma e Laura Marzadori con Lazza e, infine, Giorgia con Elisa (arrivata al secondo posto del Festival di Sanremo 2022 con “O forse sei tu”).

Qui sotto, invece, a seguire, tutti i 28 cantanti in gara al Festival di Sanremo 2023: attesi ritorni come quello di Giorgia, Paola & Chiara e Articolo 31 insieme a numerosi debutti (da Lazza ad Ariete passando per LDA e i Cugini di Campagna):

Giorgia, Parole dette male

Articolo 31, Un bel viaggio

Elodie, Due

Colapesce Dimartino, Splash

Ariete, Mare di guai

Modà, Lasciami

Mara Sattei, Duemilaminuti

Leo Gassmann, Terzo cuore

I cugini di Campagna, Lettera 22

Mr. Rain, Supereroi

Marco Mengoni, Due vite

Anna Oxa, Sali (Canto dell’anima)

Lazza, Cenere

Tananai. Tango

Paola e Chiara, Furore

LDA, Se poi domani

Madame, Il bene nel male

Gianluca Grignani, Quando ti manca il fiato

Rosa Chemical

Coma_Cose. L’addio

Levante, Vivo

Ultimo, Alba