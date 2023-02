Marco Mengoni vince Sanremo 2023 con “Due vite”

Marco Mengoni vince Sanremo 2023 con la canzone “Due Vite”. Mengoni ha conquistato la vittoria dieci anni dopo quella del 2013 quando partecipò al Festival con L’Essenziale: nel suo palmarés sanremese ha anche un terzo posto, ottenuto nel 2010 con Credimi ancora, alle spalle di Valerio Scanu e del trio Pupo, Emanuele Filiberto con Luca Canonici nell’edizione caratterizzata dal lancio degli spartiti dell’Orchestra che manifestò così il suo disappunto per quel podio.

Dopo essere stato superospite, Marco Mengoni è tornato in gara e ha conquistato la vittoria restando saldamente in testa alle classifiche parziali. In testa fin dalla prima votazione della Sala Stampa, ha poi mantenuto la vetta nella terza serata, quando il primo posto ottenuto con la Giuria Demoscopica ha compensato il primo posto di Ultimo per il Televoto. Nella Quarta Serata, poi, è stato premiato per il miglior duetto e la migliore cover: la sua versione di Let it be dei Beatles con il Kingdom Choir ha superato persino l’acclamato duetto di Giorgia ed Elisa sui loro successi sanremesi.

Entrato tra i favoriti con Ultimo e Giorgia, Marco Mengoni ha dato la sensazione che la sua fosse una vittoria ormai scritta, vista l’accoglienza di critica e pubblico. Una standing ovation nella terza serata e il successo nella Serata delle Cover ha finito per rendere la gara non molto avvincente. Altro competitor alla vittoria Ultimo, sempre molto amato al televoto. Ma alla fine la cinquina approdata al solo televoto finale non ha cambiato il vertice della classifica.

Nella top five, Mengoni è arrivato con Tananai, Mr. Rain, Lazza e Ultimo. Fuori dalla finalissima sia Giorgia che Elodie.

Ora per il vincitore si aprono le porte dell’Eurovision Song Contest: vedremo se Marco Mengoni accetterà di volare a Liverpool per l’ESC 2023.

Mengoni commosso sul palco

Marco Mengoni si commuove sul palco alla notizia della vittoria: abbraccia a lungo Amadeus, poi Chiara Ferragni. Già in sala stampa nella conferenza del pomeriggio aveva mostrato tutta la sua emozione. Questo Festival da concorrente non è stato emotivamente semplice.

Mengoni, poi, dedica la vittoria alle donne, assenti dalla top five.