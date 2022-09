Sanremo 2023 tornerà dal 7 all’11 febbraio e, nei mesi scorsi, Amadeus -conduttore e direttore artistico- ha già anticipato alcuni dettagli sulla nuova edizione del Festival. Accanto a lui, nella prima e ultima serata, ci sarà Chiara Ferragni mentre, dopo l’ottimo riscontro avuto in gara con “Apri tutte le porte”, ad affiancarlo nella co-conduzione, ci sarà Gianni Morandi. Al momento sono queste le prime notizie confermate ufficialmente. Ma, nelle scorse ore, ecco emergere un nome a sorpresa tra i Big in gara, quello di Tiziano Ferro…

A lanciare la notizia, insieme ad altre indiscrezioni, è stato Il Messaggero. Secondo quanto emerso, Amadeus starebbe corteggiando il cantautore di Latina per il suo debutto assoluto in gara, dopo aver affiancato il conduttore come super ospite, due anni fa, durante il Festival. Il brano sarebbe stato scritto da Brunori Sas (che ha firmato anche il suo ultimo singolo, La vita splendida). Per ora, ovviamente, tutto tace sulla possibile presenza di Ferro in gara ma sicuramente sarebbe un grande colpo.

Si parla anche di Laura Pausini ma, in quel caso, è possibile che torni nuovamente come ospite, proprio perché nel 2023 saranno 30 anni esatti dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo -con relativa vittoria- grazie al brano “La solitudine”. Era il lontano 1993…

Ormai quasi certe anche Paola e Chiara. Il loro ritorno sul palco di Max Pezzali ha infiammato l’entusiasmo dei fan che sognano, da anni, una loro reunion. E, sempre in base ai rumors, il pezzo per loro sarebbe stato scritto dall’amico e collega Pezzali…

Tra i nomi vociferati in gara ci sono anche quelli di Paola Turci, Pinguini Tattici Nucleari, Marco Mengoni, Alessandra Amoroso (anche lei all’esordio in gara al Festival di Sanremo), LDA, Luigi Strangis, Annalisa, Levante, Mara Sattei, Marcella Bella e Ghali.

Rumors per ora, ovviamente, non confermati, ma che porterebbero sicuramente un elevato riscontro da parte del pubblico, tra ritorni graditi ed esordi carichi di aspettative…