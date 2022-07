Paola e Chiara torneranno insieme? E’ questo quello che sognano i fan che, da giorni, stanno tornando sempre più sull’argomento, via social, rendendo virali le due sorelle Iezzi. Ma andiamo con ordine. A inizio luglio è diventato virale un breve video che mostrava Paola Iezzi impegnata in un dj set a Milano. E proprio durante le note di Festival, eccola raggiunta dalla sorella Paola. Le due hanno ballato la loro hit (ritornata ancora più in auge recentemente per le sonorità che ricordano anche l’ultimo singolo di Elodie, Tribale). Pochi secondi di una breve clip social diventata virale e condivisa che ha fatto immaginare una reunion auspicata da anni.

si ma qua nessuno sta parlando della reunion di Paola e Chiara

Poi, questa sera, ecco un ritorno decisamente più ufficiale: la data zero del concerto di Max Pezzali a Bibione. L’ex leader degli 883 si è esibito questa sera, live, in attesa delle due date a San Siro di venerdì 15 e sabato 16 luglio. E, a sorpresa, ecco salire sul palco Paola e Chiara. Un comeback dal sapore decisamente nostalgico e perfettamente ad hoc nel celebrare i 30 anni di carriera di Pezzali. Le due sorelle, infatti, hanno iniziato la loro carriera come coriste degli 883, diventando poi un duo in grado di vendere milioni di copie. Qui sotto un breve video caricato su Instagram che vede Paola e Chiara -in splendida forma- sul palco di Bibione:

E così, a distanza di pochi giorni dall’incontro diventato virale, eccole nuovamente insieme, per cantare e festeggiare l’amico con cui hanno mosso i primi passi nel mondo della musica. Ma a prendere sempre più forma è il sogno (e la speranza) di una reunion ufficiale per Paola e Chiara con nuovi brani inediti. E quale modo migliore se non quello di Sanremo 2023? Del resto Amadeus è riuscito a portare sul palco del Teatro Ariston personaggi che, fino a qualche anno fa, difficilmente si sarebbero rimessi in gara. E il Festival è tornato ad essere un vero e proprio trampolino di (ri)lancio e di conferme per molti artisti. Non importa se si arriva primi (Mahmood e Blanco) o ultimi (Tananai) perché le classifiche sono tornate a brillare con i nomi dei protagonisti di Sanremo.

Nel 1997 si erano presentate con “Amici come prima” vincendo la categoria Nuove Proposte. Poi tornarono nel 2005 con la ballad (sottovalutata) “A modo mio”.

Il loro ultimo album in coppia, Giungla, è uscito nel 2013. Perché non pensare ad un ritorno -dieci anni dopo- sul palco di Sanremo 2023 con un pezzo potente pronto a scalare le classifiche?

I fan, sui social, confidano nel colpaccio di Ama…