Amadeus ha svelato un altro tassello del Festival di Sanremo 2023, in partenza il prossimo 7 febbraio. Il conduttore e direttore artistico ha annunciato ufficialmente i nomi degli artisti che, durante le serate del Festival, si esibiranno a Piazza Colombo, a Sanremo, con collegamenti live in diretta, dal palco del Teatro Ariston. Ecco i nomi: Piero Pelù, Renga e Nek, Achille Lauro, Annalisa e La Rappresentante di Lista. A rivelarli Amadeus, attraverso un video caricato su TikTok, che potete recuperare qui sotto:

“Allora… Mi prendono tutti in giro, mia moglie, Morandi, che io non sono social. Adesso glielo faccio vedere io se non sono social. Ciao ragazzi, ciao a tutti da Amadeus e benvenuti nel profilo ufficiale di Sanremo. Sì, lo so, sembra che sono nel camerino de I soliti ignoti… sì, sono nel camerino dei I soliti ignoti ma non parlo de I soliti ignoti ma parlo di Sanremo. Perché sono ancora qui a Roma ma fra un po’ andro a Sanremo. E la notizia che sto per darvi riguarda proprio… Sanremo. Qual è? Lo sapete che ci sono tre palchi: il palco – quello principale del Teatro Ariston- poi il palco sulla nave ma c’è un palco pazzesco a 100 metri dall’Ariston che è il palco di Piazza Colombo , dove si esibiscono tutta la sera dei cantanti per 5 sere con collegamenti con l’Ariston. Volete sapere chi sono? Parliamo di Sanremo? E allora… Piero Pelù, Renga e Nek, Achille Lauro, Annalisa e La Rappresentante di Lista. Starete dicendo… “Ne hai detti 6″. Lo so, ma Renga e Nek cantano insieme. Questo è uno scoop solo per voi e riguarda naturalmente il Festival di Sanremo. Sono social anche io adesso, caro Morandi, cara moglie…”

Il palco della nave di Costa Crociere, che salperà proprio nei giorni di Sanremo 2023, vede invece altri artisti esibirsi live (inclusi collegamento con il palco dell’Ariston). Tra loro ci saranno Fedez, Salmo, Takagi & Ketra e Guè.